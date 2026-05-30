Golfski dvoboj ekip smučarskih legend Bojana Križaja in Franza Klammerja, ki je v petek potekal na igrišču Cubo, se je končal z zmago slovenskega šampiona, dobrodelna dražba novih smuči s podpisi obeh zvezdnikov pa bo do konca junija potekala na golf igrišču v Smledniku.

Smučarski legendi sta v humanitarne namene drugič združila moči na igrišču za golf, enako kot leta 2019 na Bledu pa se je zmage veselil Bojan Križaj, ki je z ekipo slovenskih golfistov premagal gostitelje z rezultatom 11:9.

Poslovno-športni dogodek je bil namenjen zbiranju finančnih sredstev za fundacijo Franza Klammerja, ki od leta 1998 pomaga športnikom, ki so zaradi hudih poškodb ali bolezni med športnim udejstvovanjem zašli v stisko.

Na srečanju tudi nekdanji vrhunski športniki

Na dvodnevnem srečanju so slovenske barve med drugim zastopali nekdanji vrhunski športniki Jure Košir, Jani Klemenčič, Primož Ulaga, Tomaž Čižman, Tomaž Vnuk, Marta Bon ter Matjaž Kopitar.

Smučarska asa sta za fundacijo Franza Klammerja prispevala dva para smuči, ki bosta ves naslednji mesec na ogled za spletno dražbo na golf igrišču Cubo.

"Ponosen sem, da smo se znova zbrali v tem prijetnem okolju in združili moči za tiste, ki niso imeli take sreče kot midva. Tekmovanje bo postalo tradicionalno, naslednje leto se dobimo v Bad Kleinkirchheimu," je po zaključku povedal Bojan Križaj.