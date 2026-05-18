Angleški golfist Aaron Rai je presenetljivi zmagovalec drugega majorja sezone na prvenstvu PGA. V Philadelphii je za zmago zadoščalo devet udarcev pod parom igrišča, 31-letni Rai pa je imel za uspeh kariere na koncu tri udarce prednosti pred najbližjima tekmecema.

Rai je bil eden od številnih igralcev, ki so zadnji dan na igriščih kluba Aronimink v Newton Squaru v predmestju Philadelphie začeli z dvema udarcema zaostanka za vodilnim Američanom Alexom Smalleyjem.

Slednjemu se je roka zatresla že na prvih devetih luknjah, posebej na šesti, ki jo je končal z dvojnim bogeyjem. Ob koncu je Američan zaigral bolje, a Britancu ni mogel preprečiti slavja.

Ta je po malce slabšem začetku na zadnjih desetih luknjah odigral izjemno, ter s šestimi udarci pod parom tlakoval pot do največje zmage v karieri. To je bila hkrati njegova najboljša runda (65) na majorjih doslej.

Smalley si je na koncu delil drugo mesto s Špancem Jonom Rahmom, trojica na čelu z Američanom Justinom Thomasom pa je za 72 lukenj zbrala še udarec več od Smalleyja in Rahma.

Rai je postal prvi Anglež z naslovom na prvenstvu PGA po 107 letih, potem ko je Jim Barnes slavil leta 1919.

"Občutek je neresničen. Za mano je sezona, polna frustracij. Da bom stal tukaj z vami, si nisem predstavljal niti v najbolj divjih sanjah," je po zmagi dejal Rai.

Anglež je v žep pospravil nekaj manj kot 3,2 milijona evrov ter 75 cm visoki in 12 kilogramov težki pokal Wanamaker.

"Sem izjemno ponosen. Zgodovinsko gledano je na najvišji ravni igralo ogromno izjemnih Angležev, ki so v zadnjih več kot sto letih v svojih karierah dosegli velike stvari. Lepo je biti prvi po toliko letih z zmago na tem majorju," je še dodal 31-letni Anglež.

Zmagovalec letošnjega mastersa v Augusti, Severni Irec Rory McIlroy, si je razdelil sedmo mesto z Američanom Xanderjem Schauffelejem in Avstralcem Cameronom Smithom.