Smalleyju se nasmiha naslov prvenstva PGA

Američan Alex Smalley je v najboljšem položaju pred zadnjim dnem golfskega prvenstva PGA v Philadelphii. Vodstvo mu je prinesla odlična predstava, saj je na zadnjih 12 luknjah dosegel kar sedem birdiejev, s čimer ima trenutno šest udarcev pod parom igrišča (204), poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Smalley je v dosedanjem poteku tekmovanja za 54 lukenj potreboval 204 udarce. "Veselim se zadnjega dne. To bo zame precej težek dan, saj tega še nisem izkusil. Veliko misli mi bo rojilo po glavi," je po uspešni partiji dejal 29-letni golfist, ki se mu nasmiha prvi naslov turneje PGA, na kateri nastopa petič.

Američanu so sicer na prvih štirih luknjah uspeli trije bogeyji, na zadnjih šestih pa kar štirje birdieji.

Za Smalleyjem je kar nekaj igralcev, ki so skupaj potrebovali 206 udarcev in imajo štiri udarce pod parom. To so Šved Ludvig Aberg, Španec Jon Rahm, Anglež Aaron Rai, Nemec Matti Schmid in Kanadčan Nick Taylor.

S tremi udarci pod parom jim skupaj z Američani Patrickom Reedom, Xanderjem Schauffelejem in Maverickom McNealyjem sledi Severni Irec Rory Mcllroy. Slednjemu je uspelo doseči šest birdiejev na prvih 13 luknjah in bogey na 17. luknji.

"Mislim, da sem naredil dovolj, da imam jutri še možnosti za zmago," je po nastopu dejal zmagovalec zadnjega mastersa.

Tekmovalcem je na igrišču Aronimik nekaj težav ponovno povzročal veter. "V teh dneh smo se o igrišču naučili veliko stvari, zato smo se tekmovalci danes že počutili nekoliko bolj udobno."

Lanski zmagovalec Scottie Scheffer je skupaj potreboval 209 udarcev za ta čas 23. mesto.

Denarni sklad letošnjega prvenstva je 17,6 milijona evrov, zmagovalec pa bo v žep pospravil 3,17 milijona.

Preberite še: