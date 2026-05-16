STA

16. 5. 2026,
Sobota, 16. 5. 2026, 9.34

Veter in težka postavitev zagodla favoritom na prvenstvu PGA

Alex Smalley | Foto Reuters

Zahtevna postavitev lukenj in močan veter sta zagodla favoritom drugi dan prvenstva PGA. V ospredju drugega turnirja major za golfiste je tako več presenetljivih imen. Prvo mesto si delita Američana Maverick McNealy in Alex Smalley s po štirimi udarci pod parom, šest igralcev jima sledi z -3, prvi igralec sveta Scottie Scheffler je na -2.

Scheffler je v skupini sedmih igralcev s po dvema udarcema pod parom, med katero je tudi nekdanja številka ena moškega golfa Justin Thomas. Japonec Hideki Matsuyama, zmagovalec turnirja masters leta 2021, je najbolj zveneče ime med igralci, ki so pri treh udarcih pod parom.

McNealy je presenetljiv vodilni na igrišču Aronimink, ki leži blizu Philadelphie, potem ko še nikoli doslej na 14 prejšnjih nastopih na turnirjih za major ni bil med 25 najboljših po uvodnih dveh dneh turnirja. V petek mu je uspelo odigrati tri udarce pod parom in tako skočiti na vrh lestvice turnirja skupaj s Smalleyem.

"Sem izven območja meni znanega. Presenečen sem, da sem tako visoko," je ob nenadejanem vodstvu dejal 30-letni golfist, sicer sin milijarderja iz Silicijeve doline.

K presenetljivem stanju na lestvici sta prispevala tako veter kot mraz, svoje pa je odigrala tudi težka postavitev lukenj, zaradi katere so tudi najboljši na svetu pogosto na zelenicah morali igrati po tri zaključne udarce.

Scheffler, ki je padel z vodilnega mesta na začetku drugega dne, ko je na štirih luknjah trikrat dosegel t. i. bogey, je postavitev označil za absurdno. "Nikoli še nisem videl težje postavitve lukenj," je dejal 29-letni Američan.

Podobno je menil tudi zmagovalec prvega majorja v tej sezoni, turnirja masters v Augusti, Severni Irec Rory McIlroy. "Nekatere postavitve so bile brutalne. To je razlog, da so izjemne majhne razlike na lestvici, saj je težko zadeti pate," je pojasnil šestkratni prvak majorjev.

McIlroy se je po slabem prvem dnevu vrnil v igro za skupno zmago z dnevnim izidom -3. Po 36 luknjah je zdaj en udarec nad parom in si deli 30. mesto s skupino 14 igralcev, ki vključuje zveneča imena kot so Colin Morikawa, Ricki Fowler, Xander Schauffele, Brooks Koepka, Jordan Spieth in Dustin Johnson.

Zgolj šest udarcev ločijo prvih 58 igralcev na turnirju, kar napoveduje izjemno razburljiv konec tedna na igrišču Aronimink.

