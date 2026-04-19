Avtor:
STA

Nedelja,
19. 4. 2026,
18.28

Golf, Joburg Open

Pia Babnik v Južni Afriki do najboljšega rezultata v zadnjih dveh sezonah

Pia Babnik | Pia Babnik se je v Južni Afriki prebila na peto mesto. | Foto Guliverimage

Pia Babnik se je v Južni Afriki prebila na peto mesto.

Foto: Guliverimage

Slovenska golfistka Pia Babnik je na turnirju Joburg Open v Južni Afriki z nagradnim skladom 330.000 evrov zasedla peto mesto, kar je njen najboljši rezultat v posamični konkurenci na turnirjih evropske serije v zadnjih dveh sezonah.

Dvaindvajsetletna Ljubljančanka je vse štiri kroge odigrala pod parom igrišča (68, 71, 69, 69) ter z rezultatom -15 za štiri udarce zaostala za zmagovalko, Francozinjo Agatho Laisne, ki je slavila po petih luknjah razigravanja.

Za Pio Babnik je bil to 104. turnir serije european tour v karieri. V žepu ima dve zmagi iz leta 2021 ter devetnajst uvrstitev med prvih deset.

V preteklih sezonah je Babnik dosegla nekaj vrhunskih rezultatov predvsem v ekipni konkurenci, 2024 je bila tretja v Rijadu, pred tem pa je zadnjo uvrstitev med prvih pet zabeležila maja 2022 v Franciji oziroma na turnirju Jabra Open, kjer je leto prej zabeležila prvo zmago na evropski turneji.

Babnik je nase znova opozorila že v začetku marca letos, ko je v Avstraliji zabeležila šesto mesto, novi priložnosti za potrditev dobre forme pa bo imela v prihodnjih dveh tednih na še enem turnirju v Južni Afriki ter Mauritiusu.

"Trdo delo se obrestuje. Veliko sem vadila, moji udarci ta teden so bili zelo suvereni, tako da sem res uživala v igri. Igrišče mi je ustrezalo, imela sem veliko priložnosti za 'birdieje' in zdaj komaj čakam naslednje turnirje," je za STA povedala Pia Babnik.

Druga slovenska profesionalna igralka Ana Belac je ta teden nastopila na turnirju serije LPGA v Los Angelesu z nagradnim skladom dobre tri milijone evrov in zgrešila rez za osem udarcev (78, 72).

