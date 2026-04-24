Pe. M.

24. 4. 2026,
17.07

Edo Terglav SP v hokeju 2026 hokej slovenska hokejska reprezentanca

Pripravljalna tekma, Tychy

Slovenci na prvem preizkusu

Slovenska hokejska reprezentanca : Poljska | Slovenci bodo zvečer odigrali prvo pripravljalno tekmo s Poljsko. | Foto GB Hockey

Foto: GB Hockey

Slovenska hokejska reprezentanc bo ob 18.30 začela prvo od petih pripravljalnih tekem na majsko svetovno prvenstvo elitne skupine. V poljskem mestu Tychy bo palice prekrižala z gostitelji, ki se pripravljajo na domače svetovno prvenstvo drugega razreda (divizija I, skupina A). Reprezentanci se bosta znova pomerili še v soboto, Slovenci bodo ostali na Poljskem vse do sredine prihodnjega tedna, v torek jih čaka še pripravljalna tekma s Kazahstanom.

Lukaš Horak, slovenska hokejska reprezentanca
Sportal "Gremo iz dneva v dan, ostajam optimističen"
Mark Sever
Sportal Mladi Slovenec prepričal v Švici. Bo tudi doma?

Petek, 24. april

18.30 Poljska - Slovenija

Slovenski hokejisti so se v ponedeljek zbrali v tradicionalni bazi na Bledu, kjer še ni bilo selektorja Eda Terglava, ki se bo izbrani vrsti pridružil na Poljskem.

Slovenska zasedba se bo namreč tu pripravljala do sredine prihodnjega tedna, v tem času pa opravila tudi tri pripravljalne tekme. Danes in v soboto se bo pomerila s Poljsko, prihodnji torek še s Kazahstanom. Oba tekmeca bosta med 2. in 8. majem igrala na prvenstvu drugega razreda v Sosnowiecu.

Slovenska reprezentanca še ni popolna, nekateri še igrajo v klubih, sredi tedna se ji je pridružil branilec Urban Podrekar, od nje pa sta se poslovila Aljaž Zupančič in Gal Hebar. Na Poljsko ni potoval Aleksandar Magovac, zamenjal ga je Tom Sojer.

Po vrnitvi v domovino bodo Slovenci do konca priprav odigrali še dve pripravljalni tekmi. V četrtek, 7. maja, bodo na Bledu odigrali edino domačo tekmo, njen nasprotnik bo Madžarska. Dva dneva zatem se bodo v Celovcu pomerili še na zadnji tekmi priprav s starimi znanci Avstrijci.

Svetovno prvenstvo bo potekalo od 15. do 31. maja, Slovenija pa bo v Fribourgu igrala s Češko, Dansko, Italijo, Kanado, Norveško, Slovaško in Švedsko.

Spored pripravljalnih tekem

Petek, 24. april
Poljska – Slovenija (Tychy)

Sobota, 25. april
Poljska – Slovenija (Tychy)

Torek, 28. april
Kazahstan – Slovenija (Tychy)

Četrtek, 7. maj
19.00 Slovenija – Madžarska (Bled)

Sobota, 9. maj
16.20 Avstrija – Slovenija (Celovec)

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP:

Sobota, 16. maja:
20.20 Slovenija – Češka

Nedelja, 17. maja:
20.20 Norveška – Slovenija

Torek, 19. maja:
20.20 Slovenija – Slovaška

Sreda, 20. maja:
20.20 Švedska – Slovenija

Petek, 22. maja:
16.20 Kanada – Slovenija

Sobota, 23. maja:
12.20 Danska – Slovenija

Ponedeljek, 25. maja:
20.20 Slovenija – Italija

Preberite še:

Slovenska hokejska reprezentanca, trening, Andrej Tavželj
Sportal Slovenci za zdaj še brez selektorja, že ta teden prva ogrevalna testa
Graz 99ers : Pustertal
Sportal Gradec z metlo do zgodovinskega naslova
Nhl, piščanec
Sportal Bizarno dogajanje na NHL-tekmi v Kanadi
