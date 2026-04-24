Slovenci na prvem preizkusu

Slovenska hokejska reprezentanc bo ob 18.30 začela prvo od petih pripravljalnih tekem na majsko svetovno prvenstvo elitne skupine. V poljskem mestu Tychy bo palice prekrižala z gostitelji, ki se pripravljajo na domače svetovno prvenstvo drugega razreda (divizija I, skupina A). Reprezentanci se bosta znova pomerili še v soboto, Slovenci bodo ostali na Poljskem vse do sredine prihodnjega tedna, v torek jih čaka še pripravljalna tekma s Kazahstanom.

Pripravljalna tekma, Tychy Petek, 24. april 18.30 Poljska - Slovenija

Slovenski hokejisti so se v ponedeljek zbrali v tradicionalni bazi na Bledu, kjer še ni bilo selektorja Eda Terglava, ki se bo izbrani vrsti pridružil na Poljskem.

Slovenska zasedba se bo namreč tu pripravljala do sredine prihodnjega tedna, v tem času pa opravila tudi tri pripravljalne tekme. Danes in v soboto se bo pomerila s Poljsko, prihodnji torek še s Kazahstanom. Oba tekmeca bosta med 2. in 8. majem igrala na prvenstvu drugega razreda v Sosnowiecu.

Slovenska reprezentanca še ni popolna, nekateri še igrajo v klubih, sredi tedna se ji je pridružil branilec Urban Podrekar, od nje pa sta se poslovila Aljaž Zupančič in Gal Hebar. Na Poljsko ni potoval Aleksandar Magovac, zamenjal ga je Tom Sojer.

Po vrnitvi v domovino bodo Slovenci do konca priprav odigrali še dve pripravljalni tekmi. V četrtek, 7. maja, bodo na Bledu odigrali edino domačo tekmo, njen nasprotnik bo Madžarska. Dva dneva zatem se bodo v Celovcu pomerili še na zadnji tekmi priprav s starimi znanci Avstrijci.

Svetovno prvenstvo bo potekalo od 15. do 31. maja, Slovenija pa bo v Fribourgu igrala s Češko, Dansko, Italijo, Kanado, Norveško, Slovaško in Švedsko.

Spored pripravljalnih tekem Petek, 24. april

Poljska – Slovenija (Tychy) Sobota, 25. april

Poljska – Slovenija (Tychy) Torek, 28. april

Kazahstan – Slovenija (Tychy) Četrtek, 7. maj

19.00 Slovenija – Madžarska (Bled) Sobota, 9. maj

16.20 Avstrija – Slovenija (Celovec)

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP: Sobota, 16. maja:

20.20 Slovenija – Češka Nedelja, 17. maja:

20.20 Norveška – Slovenija Torek, 19. maja:

20.20 Slovenija – Slovaška Sreda, 20. maja:

20.20 Švedska – Slovenija Petek, 22. maja:

16.20 Kanada – Slovenija Sobota, 23. maja:

12.20 Danska – Slovenija Ponedeljek, 25. maja:

20.20 Slovenija – Italija

