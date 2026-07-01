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Avtor:
R. P.

Sreda,
1. 7. 2026,
13.58

Osveženo pred

1 ura, 29 minut

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Natisni članek
Joshua Lawrence HK Olimpija hokej Anže Ulčar

Sreda, 1. 7. 2026, 13.58

1 ura, 29 minut

HK Olimpija uresničil veliko željo

Kanadčan Joshua Lawrence je okrepil Olimpijo

Avtor:
R. P.

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Joshua Lawrence | Joshua Lawrence je pred leti v Švici nabiral izkušnje pri Winterthurju | Foto Guliverimage

Joshua Lawrence je pred leti v Švici nabiral izkušnje pri Winterthurju

Foto: Guliverimage

Ljubljanski hokejski klub Olimpija je okrepil 24-letni kanadski napadalec Joshua Lawrence, so danes sporočili iz tabora zmajev. Kot so dodali, velja Lawrence za hitrega in tehnično podkovanega hokejista, ki lahko v napadu igra tako na položaju centra kot desnega krila.

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Kanadčan Joshua Lawrence se je po koncu uspešne mladinske kariere onkraj luže preselil v Evropo, kjer je nastopal v švicarski ligi. Med sezono 2024/25 je prestopil k pelikanom iz Lahtija in zaigral v finski ligi.

Lansko sezono je nastopal v slovaški ligi ter z Nitro osvojil naslov državnega prvaka. "Iskali smo igralca z zelo specifičnim profilom - desna palica, napadalno učinkovit, obrambno odgovoren, nekoga, ki poleg naštetega prinaša dodatno dimenzijo v napadu," je o novi okrepitvi med drugim dejal direktor zmajev Anže Ulčar.

Dodal je, da je bil Lawrence ves čas prva izbira Olimpije, zato so v klubu veseli, da se jim je uspelo dogovoriti za sodelovanje. "Njegovo igro krasijo tudi številne atraktivne poteze, zato sem prepričan, da bo navdušil tudi naše navijače," dodal Ulčar.

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