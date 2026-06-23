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Avtor:
Pe. M.

Torek,
23. 6. 2026,
14.02

Osveženo pred

58 minut

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Žan Us HK Olimpija IceHL hokej HDD Jesenice

Torek, 23. 6. 2026, 14.02

58 minut

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Žan Us se vrača k Olimpiji

Avtor:
Pe. M.

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Žan Us | Žan Us je zadnje tri sezone igral za Jesenice, zdaj pa se vrača k Olimpiji. | Foto Filip Barbalić

Žan Us je zadnje tri sezone igral za Jesenice, zdaj pa se vrača k Olimpiji.

Foto: Filip Barbalić

Pri HK Olimpija so potrdili, da se v zeleno-beli dres vrača slovenski vratar Žan Us, ki je zadnje tri sezone branil za HDD Jesenice. Tridesetletnik je v Ljubljani igral že med letoma 2018 in 2020 ter 2021 in 2023.

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Ljubljanski klub je na družbenem omrežju potrdil, da bo njegove barve v prihodnje branil tudi vratar Žan Us. Tridesetletnik je za Olimpijo že branil.

Med letoma 2018 in 2020 je z zmaji igral v Alpski ligi, se nato preselil na Jesenice, leta 2021 pa se je za dve sezoni vrnil med zmaje v IceHL. Leta 2023 se je znova vrnil na Jesenice, kjer je zadnje tri sezone z železarji preživel v Alpski ligi. 

Prvo vratarsko ime Olimpije ostaja Lukaš Horak, ob Usu pa je med vratarji še Gal Hebar, medtem ko se Luka Kolin, ki je bil v zadnji sezoni drugi vratar, seli k francoskemu drugoligašu Epinalu.

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