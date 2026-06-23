Pri HK Olimpija so potrdili, da se v zeleno-beli dres vrača slovenski vratar Žan Us, ki je zadnje tri sezone branil za HDD Jesenice. Tridesetletnik je v Ljubljani igral že med letoma 2018 in 2020 ter 2021 in 2023.

Ljubljanski klub je na družbenem omrežju potrdil, da bo njegove barve v prihodnje branil tudi vratar Žan Us. Tridesetletnik je za Olimpijo že branil.

Med letoma 2018 in 2020 je z zmaji igral v Alpski ligi, se nato preselil na Jesenice, leta 2021 pa se je za dve sezoni vrnil med zmaje v IceHL. Leta 2023 se je znova vrnil na Jesenice, kjer je zadnje tri sezone z železarji preživel v Alpski ligi.

Prvo vratarsko ime Olimpije ostaja Lukaš Horak, ob Usu pa je med vratarji še Gal Hebar, medtem ko se Luka Kolin, ki je bil v zadnji sezoni drugi vratar, seli k francoskemu drugoligašu Epinalu.