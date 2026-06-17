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Avtor:
Pe. M.

Sreda,
17. 6. 2026,
15.25

Osveženo pred

6 minut

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Alpska liga HDD Jesenice hokej Gardena

Sreda, 17. 6. 2026, 15.25

6 minut

Alpska liga brez sprememb v tekmovalnem sistemu

Alpska liga še naprej s 13 udeleženci: poslavlja se Bregenzerwald, vračajo se Korošci

Avtor:
Pe. M.

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HDD Jesenice : Asiago | Alpska liga bo tudi v prihodnji sezoni štela 13 članov, slovenski predstavnik bodo Jeseničani. | Foto Matias Demšar

Alpska liga bo tudi v prihodnji sezoni štela 13 članov, slovenski predstavnik bodo Jeseničani.

Foto: Matias Demšar

Tekmovalni sistem Alpske lige bo tudi v sezoni 2026/27 ostal nespremenjen. Sezona se bo s 13 ekipami – vrača se EC-KAC Future Team, poslavlja pa Bregenzerwald – začela 19. septembra. Naslov bo branila Gardena, edini slovenski predstavniki bodo Jeseničani.

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Tako kot v prejšnjih dveh sezonah bo tudi v novi sodelovalo 13 ekip, poslovil se je Bregenzerwald, znova pa bo svojega predstavnika imel koroški kolektiv EC-KAC Future Team, ki bo računal na mlado ekipo, so potrdili na torkovi videokonferenci tekmovanja.

Vsako od moštev bo v rednem delu odigralo 36 tekem, tri tekme proti vsakemu od 12 nasprotnikov. Prvih pet si bo po rednem delu že zagotovilo končnico, a še preden bi se začel četrtfinale, bodo v t. i. Master Roundu med seboj igrali za čimboljši izhodiščni položaj za končnico. Prvouvrščeni bo v Master Round, v katerem jih čaka osem tekem, prenesel štiri točke, drugi tri, tretji dve, četrti pa eno.

Ekipe, ki bodo redni del končale med šestim in 13. mestom, se bodo nato merile v dveh kvalifikacijskih skupinah. Najboljše tri iz vsake kvalifikacijske skupine bodo nato napredovale v predkončnico, v kateri se bodo udarile za tri preostale četrtfinalne vstopnice.

Hokejisti Gardene bodo branili naslov. | Foto: Matias Demšar Hokejisti Gardene bodo branili naslov. Foto: Matias Demšar

Naslov prvaka bo branila italijanska zasedba HC Gherdeina. Ta je v lanski sezoni redni del končala šele na 11. mestu, tik pred HDD Jesenice, si zagotovila končnico, v tej pa premagala Red Bull Hockey Juniors, prvaka iz sezone 2024/25 Zell am See, v finalu pa še Merano.

Edina slovenska zasedba na tekmovanju ostajajo Jeseničani, ki so v zadnjem tekmovalnem obdobju po rednem delu zasedali 12. mesto in igrali dodatne boje za končnico, a si te niso priigrali.

Klubi v Alpski ligi za sezono 2026/27:

Avstrija: EK Die Zeller Eisbären, Wipptal Broncos Weihenstephan, Red Bull Hockey Juniors, Adler Stadtwerke Kitzbühel, EC KAC Future Team
Hrvaška: KHL Sisak
Italija: HC Meran/o Pircher, S.G. Cortina Hafro, HC Gherdeina valgardena.it, HC Migross Asiago, Rittner Buam SkyAlps, Hockey Unterland Cavaliers, Wipptal Broncos Weihenstephan
Slovenija: HDD Jesenice

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