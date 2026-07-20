Nov pretres v jeseniškem hokeju. HDD Jesenice je aprila dobilo novo vodstvo, vendar je to zdaj ponudilo odstop. Zaradi zahtevnih finančnih okoliščin v klubu je "izpeljava sezone pod okriljem trenutnega društva žal onemogočena", so sporočili. Člansko sezono 2026/27 bo v Podmežakli zdaj skušalo rešiti HD mladi Jesenice.

"Trenutne okoliščine so nam onemogočile pravočasen začetek sezone, vendar se članski hokej na Jesenicah ne ustavlja – postavljamo ga na nove temelje!" S temi besedami so v ponedeljek popoldne presenetili na družbenih omrežjih člani HDD Jesenice. "To ni konec, ampak nov začetek! Hvala, ker vztrajate z nami." Jeseniški članski klub je komaj aprila letos dobil novo vodstvo. Za novega predsednika so izvolili Gregorja Goričarja, svetovalca generalnega direktorja Elesa. A tudi to vodstvo je zdaj ponudilo odstop.

"Vodstvo HDD Jesenice sporoča, da se je klub zaradi nadvse zahtevnih finančnih okoliščin znašel pred pomembno odločitvijo, ki zahteva odgovorno ravnanje v blaginjo celotnega jeseniškega hokeja," so zapisali v sporočilu za javnost. "Po natančnem pregledu poslovanja je hitro postalo jasno, da ugotovljene okoliščine niso skladne s sliko, prikazano ob primopredaji. Na dan so namreč prišla nepredvidena pretekla bremena, katerih dejanski pravni status in finančni obseg predhodno nista bila ustrezno razkrita. Ker gre za pravnomočno izvršljive obveznosti, ki glede na celoten proračun pomenijo neobvladljivo breme, je izpeljava sezone pod okriljem trenutnega društva žal onemogočena."

Obljubljajo, da se bo članski hokej na Jesenicah igral naprej. Foto: Ana Kovač Člansko ekipo bodo tako sestavili pod okriljem HD mladi Jesenice. "V tem kritičnem položaju se je kot rešitelj ponudilo bratsko društvo HD mladi Jesenice. Kot finančno stabilno, organizacijsko zgledno, uveljavljeno okolje so člani prepoznali resnost trenutka ter izkazali pripravljenost, da z lastnim programom in strukturami prevzamejo skrb za člansko ekipo. S tem korakom bodo nemoteno zagotovili prihodnost vrhunskega hokeja na Jesenicah, nadaljevanje tekmovanj in nemoten razvoj domačih igralcev na zdravih temeljih. Z namenom, da se omogočita nemoten prehod in poenotenje vodenja pod eno streho, bo vodstvo HDD Jesenice sklicalo izredni občni zbor."

Vsi člani obstoječega upravnega odbora HDD Jesenice so ponudili odstop, ki bo stopil v veljavo na občnem zboru. S tem se odpira pot novi organizacijski strukturi pod okriljem HD mladi Jesenice. "Naša primarna dolžnost je zaščititi jeseniški hokej, igralce in navijače. Ko postane jasno, da društvo zaradi preteklih bremen ne more jamčiti za varno izpeljavo sezone, je edina odgovorna športna poteza, da se umaknemo in podpremo rešitev, ki jo ponuja HD mladi Jesenice. Hvaležni smo jim, da so se v danem položaju ponudili kot steber stabilnosti, saj s tem članskemu hokeju zagotavljamo prihodnost," je povedal predsednik HDD Jesenice Gregor Goričar.