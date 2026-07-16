Avstrijska hokejska ekipa Zeller Eisbären, ki nastopa v alpski hokejski ligi, se je pred začetkom nove sezone okrepila še z enim slovenskim igralcem. Klubu iz Zell am Seeja, ki ga vodi Marcel Rodman, se je pridružil tudi reprezentant Žan Jezovšek.

Devetindvajsetletni Celjan Žan Jezovšek se je tako v igralskem kadru pridružil Blažu Tomaževiču in Aljažu Predanu.

Lani je slovenski napadalec - za Slovenijo je igral tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu v Švici, kjer se je obdržala v elitni konkurenci - nekoč član obeh največjih slovenskih klubov Jesenic in Olimpije, nastopal za nemškega tretjeligaša Lindau Islanders, za katerega je dosegel 29 golov in 31 podaj.

Rodman je ob predstavitvi ekipe izrazil zadovoljstvo z okrepitvami, posebno je zadovoljen, da se je ekipa okrepila v obrambi. Pričakuje, da bo v novi sezoni igrala večjo vlogo kot lani. "V ekipo imam veliko zaupanje," je dejal nekdanji slovenski reprezentant.