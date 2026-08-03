V Makarski v jutranjih urah s plaž odstranjujejo predmete, mogoče so tudi visoke globe

Na Hrvaškem ni redkost, da občinske službe odstranjujejo brisače, ležalnike in druge pripomočke, s katerimi dopustniki na plažah rezervirajo svoje mesto. V tokratni akciji na plaži v Makarski so delavci odstranili poln tovornjak brisač, ležalnikov, napihljivih blazin in drugih predmetov, s katerimi so si obiskovalci vnaprej zagotovili najboljša mesta. Makarska občina je tako ravnanje prepovedala že pred desetimi leti, leto kasneje pa so na več lokacijah postavili table s pravili uporabe plaž.

Ni novost, da si dopustniki rezervirajo mesta (z odlaganjem brisač, ležalnikov in drugih predmetov) na hrvaških plažah, saj gre za prakso, s katero se občinski delavci borijo že leta. Novi posnetki nedavnega odstranjevanja predmetov z ene od plaž v Makarski so sprožili novo razpravo, čeprav so bili podobni posegi na makarskih plažah zabeleženi že leta 2016.

Tako v sezoni 2024 in leta 2025 so komunalni delavci v Makarski odstranjevali opremo na plažah, ki je tam ostala čez noč, z namenom rezervacije najboljših prostorov na plaži. Na občini so poudarili, da morajo plaže ostati dostopne vsem obiskovalcem in da javnega prostora ni mogoče rezervirati vnaprej. Podobnih ukrepov so se poslužili tudi lani, ti pa so vključevali odstranjevanje brisač, ležalnikov, šotorov, otroških igrač in drugih predmetov, poroča portal rtvslon.ba.

Nekateri jutranje akcije podpirajo, drugi se z njimi ne strinjajo

Komunalne službe so pojasnile in opozorile, da predmeti, ki jih dopustniki na plaži pustijo čez noč, ovirajo čiščenje. Predmete, ki jih lastniki dojemajo kot rezervacijo mesta, lahko delavci v jutranjih urah obravnavajo kot zapuščene predmete ali smeti ter jih odstranijo, še preden na plažo prispe glavnina kopalcev.

"Spominjamo vas, da na mestnih plažah veljajo jasno objavljena pravila. Puščanje plažne opreme čez noč ter rezervacija mesta z odlaganjem predmetov v zgodnjih jutranjih urah, brez dejanske prisotnosti na plaži, nista dovoljena. Naše aktivnosti izvajamo v sodelovanju z občinskimi redarji, saj ne gre le za ohranjanje čistoče plaž, temveč tudi za spoštovanje občinskih predpisov, ki zagotavljajo, da mestne plaže ostanejo dostopne vsem," so ob videoposnetku zapisali v Makarski komunali.

Novi posnetki jutranjega "čiščenja" na eni izmed makarskih plaž so zato spet razdelili javnost. Nekateri občani in turisti tako odstranjevanje predmetov podpirajo, saj menijo, da si nihče nima pravice z brisačami prisvojiti velike površine v senci, medtem ko je posameznik sam več ur odsoten s plaže. Spet drugi menijo, da komunalne službe v zasebno lastnino ne bi smele posegati.

Ponekod lahko lastniki plačajo tudi visoke globe

Nekateri komentarji so se nanašali tudi na vprašanje ležalnikov, ki jih postavljajo ponudniki najema in poslovni subjekti. Komunalni delavci v Makarski ob tem poudarjajo, da ta pravila veljajo tudi za ponudnike najema. Neoddani ležalniki morajo biti zloženi na za to določenih mestih in ne smejo biti vnaprej postavljeni po plaži ter tam zasedati prostora, so pojasnili. Kot dodajajo, je cilj tovrstnih ukrepov zagotoviti enakopraven dostop do plaž in preprečiti, da bi proste površine zasedala neuporabljena oprema.

Z nedovoljenimi rezervacijami pa se ne spopadajo samo v Makarski, ampak se podobni ukrepi in jutranje akcije že leta izvajajo v Gradcu, Baški Vodi, Brelih in Podgori, kjer v zgodnjih jutranjih urah odstranijo tam puščeno opremo. Predmeti, ki so na plažah puščeni čez noč, so lahko odstranjeni, lastniki pa lahko ostanejo brez opreme, odvisno od pravil mesta ali občine, ki jim za to lahko izrečejo tudi globo. V Gradcu mora lastnik, ki želi nazaj dobiti odstranjene predmete, plačati globo v višini 66 evrov, medtem ko se globe za posameznike (fizične osebe) v Baški Vodi gibljejo od 100 do 260 evrov. V Podgori lahko globa za posameznika znaša celo 265 evrov, še poroča omenjeni portal.

Pomorsko dobro je namenjeno splošni rabi

Hrvaška zakonodaja določa, da je pomorsko dobro namenjeno splošni rabi in da so vsi uporabniki dolžni spoštovati lokalna pravila. Veljavni odlok o pomorskem dobru mesta Makarska pa ureja ravnanje fizičnih in pravnih oseb, nadzor pooblaščenih nadzornikov ter prekrškovne določbe.

Pravila (in občinski odloki) se od kraja do kraja na hrvaški obali razlikujejo, zato naj bodo obiskovalci pozorni na oznake, postavljene ob vhodih na plaže, dodajajo na portalu. Najvarneje je, da obiskovalci stvari prinesejo s seboj ob prihodu in jih ob odhodu s plaže s seboj tudi odnesejo, ne da bi poskušali vnaprej rezervirati prostor v senci.

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