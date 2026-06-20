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Avtorji:
R. P., Pe. M., Š. L.

Sobota,
20. 6. 2026,
22.33

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu nogomet Nizozemska Švedska Brian Brobbey nemška nogometna reprezentanca Slonokoščena obala Tunizija Japonska Ekvador Kurasav

Sobota, 20. 6. 2026, 22.33

0 minut

SP 2026 v nogometu, 10. tekmovalni dan

V živo: Nemci v šoku! Slonokoščena obala vodi.

Avtorji:
R. P., Pe. M., Š. L.

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Nemčija Slonokoščena obala | Brian Brobbey je Nizozemsko popeljal v vodstvo. | Foto Reuters

Brian Brobbey je Nizozemsko popeljal v vodstvo.

Foto: Reuters

Deseti tekmovalni dan svetovnega prvenstva sta odprli Nizozemska in Švedska. Tulipani so zmagali kar s 5:1, z dvema zadetkoma pa sta zablestela Brian Brobbey in Cody Gakpo. Častni gol za Skandinavce je prispeval rezervist Anthony Elanga. Veliko zadetkov bi lahko ponudila tudi večerna tekma med Nemčijo in Slonokoščeno obalo, ki se je začela ob 22. uri. V noči na nedeljo se bodo Tunizijci po selektorski menjavi – Sabrija Lamouchija je sredi tedna zamenjal Herve Renard – zoperstavili Japoncem, Ekvador pa bo lovil prve točke proti Kurasavu.

20. junij, sobota:
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Sobotno tekmovalno dogajanje se je začelo v skupini F, pravkar se merita evropski reprezentanci Nizozemska in Švedska. Skandinavci so prvenstvo odprli silovito, Tunizijo so odpravili s 5:1 in poskrbeli za selektorsko menjavo v afriški reprezentanci. Z novo zmago bi si že zagotovili napredovanje.

Na drugi strani si Nizozemci napredovanja še ne morejo priboriti, saj so mundial odprli z remijem proti Japonski. Bi si pa s tremi točkami odprli vrata k uresničitvi prvega cilja. Pred tekmo je bil pod vprašajem nastop zvezdnika Frenkieja de Jonga, potem ko je devetindvajsetletnik je na petkovem treningu trčil s Quintenom Timberjem, a je tekmo vendarle začel v prvi postavi.

Nogometaš Sunderlanda Brobbey je v uvodnih 17 minutah kar dvakrat zatresel mrežo Švedske. | Foto: Reuters Nogometaš Sunderlanda Brobbey je v uvodnih 17 minutah kar dvakrat zatresel mrežo Švedske. Foto: Reuters

Na prvi zadetek navijači v Houstonu niso čakali dolgo, saj je Nizozemska povedla že v peti minuti. Cody Gakpo je žogo lepo podal do Briana Brobbeyja, ki je žogo potisnil v prazno mrežo in poskrbel za veselje nogometašev v oranžni opravi. Napadalec Sunderlanda je v 17. minuti podvojil prednost. Tokrat ga je zaposlil Denzel Dumfries. Brobbey je pred vrati le podstavil nogo.

Po odmoru za hidracijo so se Švedi prebudili. Priigrali so si nekaj priložnosti, nevaren je postal tudi Viktor Gyökeres, v 45. minuti pa je Gustaf Lagerbielke že premagal vratarja Nizozemske, a mu je nato sodnik razveljavil zadetek zaradi nedovoljenega položaja.

Skandinavci so od nadaljevanja srečanja pričakovali bistveno več, a so jim Nizozemci kaj kmalu prekrižali načrte. Po dveh zaporednih zadetkih Codyja Gakpa so povedli kar s 4:0, nato je švedski rezervist Anthony Elanga znižal na 1:4 in ponudil malce upanja za svojo ekipo. Od preobrata pa ni bilo nič.

Švedi so se vpisali v zgodovini svetovnih prvenstev z nenavadno prigodo. Po uvodni zmagi s 5:1 so v naslednji tekmi izgubili z 1:5. | Foto: Reuters Švedi so se vpisali v zgodovini svetovnih prvenstev z nenavadno prigodo. Po uvodni zmagi s 5:1 so v naslednji tekmi izgubili z 1:5. Foto: Reuters

Še več, oranžni so v zaključku srečanja zadeli še enkrat. Med strelce se je z natančnim strelom z 18 metrov po sredini vpisal še Crysencio Summerville, v mreži Skandinavcev je odjeknila glasna petarda.

Nemci proti Slonokoščeni obali

Ob 22. uri se bosta v skupini E pomerili neporaženi reprezentanci Nemčija in Slonokoščena obala. Nemci so se na prvi tekmi s 7:1 znesli nad Kurasavom, afriška reprezentanca pa je z 1:0 premagala Ekvador. Ta bo prve točke prvenstva iskal ob 2. uri, ko se bo srečanje proti Kurasavu začelo v Kansas Cityju.

Tunizijci so po uvodnem visokem porazu menjali selektorja. Selektorsko vlogo je prevzel Herve Renard, ki opozarja, da v nogometu ni trenerskih čarovnikov. | Foto: Reuters Tunizijci so po uvodnem visokem porazu menjali selektorja. Selektorsko vlogo je prevzel Herve Renard, ki opozarja, da v nogometu ni trenerskih čarovnikov. Foto: Reuters

Zanimivo bo videti, kako se bodo na hud uvodni poraz (1:5) in trenerski menjavi – Sabrija Lamouchija je sredi tedna zamenjal Herve Renard – odzvali Tunizijci. Francoz je po prihodu na prvenstvo dal vedeti, da v nogometu ni trenerskih čarovnikov in da je vse odvisno od mobilizacije in vneme igralcev. Tekma proti Japoncem, ki imajo na računu točko, se bo začela v nedeljo ob 6. uri po slovenskem času.

Najboljši strelci:

3 - David (Kanada), Messi (Argentina)
2 - Ayari (Švedska), Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), Gakpo (Nizozemska), Haaland (Norveška), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Kane (Anglija), Larin (Kanada), Manzambi (Švica), Mbappe (Francija), Saibari (Maroko), Vinicius (Brazilija)
...  

SP 2026, 10. tekmovalni dan:

20. junij, sobota (+ še dve jutranji tekmi):
21. junij, nedelja (+ še dve jutranji tekmi):

Lestvica skupine E

Lestvica skupine F

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