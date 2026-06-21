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Avtor:
R. P.

Nedelja,
21. 6. 2026,
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Osveženo pred

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nizozemska nogometna reprezentanca SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026 Ronald Koeman

Nedelja, 21. 6. 2026, 0.35

1 ura, 2 minuti

Nizozemci podrli kar dva rekorda svetovnih prvenstev

Avtor:
R. P.

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Ronald Koeman | Selektor Nizozemske Ronald Koeman je bil lahko po zmagi nad Švedsko upravičeno zelo dobre volje. | Foto Reuters

Selektor Nizozemske Ronald Koeman je bil lahko po zmagi nad Švedsko upravičeno zelo dobre volje.

Foto: Reuters

Nizozemska spada med nogometne velesile. Čeprav se je na svetovnih prvenstvih že trikrat uvrstila v finale, pa se še vedno ne more pohvaliti z naslovom prvaka. Bi lahko tulipanom uspelo letos? Sodeč po predstavi, s katero so nadigrali Švede (5:1), bi lahko na letošnjem mundialu prišli zelo daleč. Nizozemci so z visoko zmago nad Skandinavci poskrbeli za evforijo, na tej tekmi pa so postavili kar dva rekorda svetovnih prvenstev!

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Se spominjate dramatičnega finala SP 2010 med Španijo in Nizozemsko? Takrat so tulipani še tretjič nastopili v sklepnem dejanju največjega tekmovanja na svetu. Navijači so verjeli, kako jim bo srečo namenil rek "v tretje gre rado", a so na koncu objokovali nov poraz. Španci so v Johannesburgu zmagali po podaljšku (1:0), to pa je bil, kdo bi si mislil, do danes zadnji poraz Nizozemske na svetovnem prvenstvu, ki ga je doživela po rednem delu oziroma podaljšku.

Navijači Nizozemske na svetovnih prvenstvih že dolgo niso videli poraza svojih ljubljencev po rednem delu. | Foto: Reuters Navijači Nizozemske na svetovnih prvenstvih že dolgo niso videli poraza svojih ljubljencev po rednem delu. Foto: Reuters

Od takrat naprej so tulipani na svetovnem prvenstvu odigrali 14 tekem. Desetkrat so zmagali in štirikrat remizirali, s tem pa poskrbeli za nov rekord tekmovanja. Pred njimi je bila dolgo časa rekorderka Brazilija, ki je še v zlatem obdobju Peleja med letoma 1958 in 1966 na svetovnih prvenstvih nanizala 13 tekem brez poraza. Enajstkrat je zmagala, dvakrat pa remitirala.

Dvoboj med Nizozemsko in Švedsko sta si ogledala tudi nizozemski kralj Willem Alexander in kraljica Maxima. | Foto: Reuters Dvoboj med Nizozemsko in Švedsko sta si ogledala tudi nizozemski kralj Willem Alexander in kraljica Maxima. Foto: Reuters

Nizozemci pa so z visoko zmago nad Švedsko popravili še en rekord. To je bila namreč že 18. zaporedna tekma skupinskega dela, na kateri niso doživeli poraza. Nazadnje so v tem delu tekmovanja izgubili leta 1994 proti Belgiji. Takrat je svetovno prvenstvo prvič potekalo prav v ZDA, kjer so Nizozemci 32 let pozneje poskrbeli za rekord.

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