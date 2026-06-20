Brazilski zvezdnik Raphinha je obračun svetovnega prvenstva s Haitijem zaradi bolečin v stegenski mišici končal že v prvem polčasu. Danes ga čakajo novi pregledi, selektor Carlo Ancelotti upa, da ne gre za hujšo poškodbo, Vinicius Junior pa je s svojo izjavo med pristaše Brazilije vnesel dodaten nemir.

Brazilci so po uvodnem remiju z Marokom na drugi tekmi zanesljivo osvojili celoten komplet točk, Haiti so premagali s 3:0. A zmaga ima tudi grenak priokus, saj je zaradi težav z mečno mišico srečanje predčasno končal Raphinha. Zdravniško osebje je krilnemu nogometašu pomagalo že na igrišču, a ni zmogel nadaljevati tekme, tako da je zelenico vidno zaskrbljen zapustil v 40. minuti.

"Raphinha je v prvem polčasu tekme proti Haitiju začutil bolečino v desni zadnji stegenski mišici. Nogometaš je že začel zdravljenje, v kratkem bo znova pregledan. Nove informacije bomo posredovali takoj, ko bo na voljo več informacij," so pri ESPN povzeli sporočilo za javnost Nogometne zveze Brazilije.

Carlo Ancelotti v petek še ni imel veliko informacij o resnosti poškodbe varovanca. Foto: Reuters "Njegovo stanje bomo ponovno ocenili jutri (v soboto, op. a.). Trenutno nismo prepričani, kaj se je zgodilo," je dejal selektor Carlo Ancelotti in izrazil upanje, da ne gre za resnejšo poškodbo.

Vinicius Junior: Upam, da nam bo lahko še pomagal

Je pa nemir med pristaše brazilske reprezentance vnesel Vinicius Junior, ki je za Caze TV dejal: "Škoda, da je moral Rapha zaradi poškodbe zapustiti igro. Mislim, da gre za isto stvar kot nazadnje. Upam, da ni resno, da bo lahko ostal z nami."

Mnogi na osnovi njegovih besed že sklepajo, da je svetovno prvenstvo za Raphinho končano. Vinicius se je namreč navezal na zadnjo poškodbo rojaka, ki jo je staknil konec marca in ga je z igrišč oddaljila za več kot mesec dni.

Neymar naj bi bil pripravljen na naslednjo tekmo, ko bodo Brazilcem nasproti stali Škoti. Foto: Reuters

Ancelotti: Neymar bo pripravljen za Škotsko

Pri Brazilcih se s poškodbo (mečna mišica) sooča tudi Neymar, ki ga že drugo tekmo prvenstva ni bilo v postavi za tekmo. A Ancelotti je optimist. "Neymar bo jutri treniral sam, nato pa ga bomo vključili v ekipo in bo na voljo za Škotsko."

Brazilci se bodo s Škoti pomerili v Miamiju noči na četrtek po slovenskem času.