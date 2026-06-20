Zlatan Ibrahimović z eno besedo obnorel Američane

V ZDA je čutiti vse večjo nogometno evforijo. Američani so si po dveh zaporednih zmagah že zagotovili napredovanje, s svojimi predstavami pa prepričali tudi eminentnega nogometnega zvezdnika kot je Zlatan Ibrahimović. Šved, ki je pred leti blestel v ligi MLS in pomagal pri promociji nogometa v Severni Ameriki, je prepričan, da bi lahko ZDA s pomočjo vse glasnejših in fanatičnih navijačev šla povsem do konca in postala svetovni prvak.

Največje nogometno tekmovanje ima po več kot 20 izvedbah svoje zakonitosti. Naslov so vselej osvajale zgolj reprezentance iz Evrope oziroma Južne Amerike, tudi v finalu so vedno zaigrale predstavnice omenjenih celin, za druge pa je vselej zmanjkalo prostora. Bi lahko SP 2026, na katerem prvič nastopa 48 ekip, tako da je konkurenca razširjena kot še nikoli, v tem pogledu predstavljal prelomnico? Izmed ekip, ki so na tem prvenstvu že odigrali dve tekmi, so najboljši vtis pustile ZDA.

Ameriški navijači vse bolj verjamejo v čudežni podvig. Foto: Reuters

Najprej so nadigrale Paragvaj (4:1), nato pa še, čeprav niso mogle računati na prvega asa Christiana Pulišića, še Avstralijo (2:0). S tem so poskrbele za pravo norijo v prostrani državi, ki jo sicer že tradicionalno navdušujejo drugi športi (ameriški nogomet, baseball, košarka in hokej na ledu), a je na tem svetovnem prvenstvu zaznati ogromen premike tudi v smeri fanatizma proti nogometu.

Navijači navdušili tudi Pochettina

Po zmagi nad Avstralijo v Seattlu, kjer je bilo na tribunah zelo bučno, je o tem spregovoril tudi selektor Mauricio Pochettino. Argentinec je pohvalil ameriške navijače. "Argentina ima neverjetne navijače, a se lahko primerjamo z njimi. Zelo sem srečen zaradi naših navijačev," je dejal selektor ZDA, ki mu gre za zdaj odlično.

Veselje navijačev ZDA po zmagi v Seattlu nad Avstralijo. Foto: Reuters

To opaža tudi Zlatan Ibrahimović. Karizmatični Šved bosanskih in hrvaških korenin, ki je svojčas veljal za enega najboljših in najbolj atraktivnih napadalcev na svetu, je prepričan, da bi šle lahko ZDA do konca. Skandinavec na tem SP 2026 spremlja tekme kot strokovni komentator Fox Sports, kjer sodeluje s Thierryjem Henryjem.

Po zmagi ZDA nad Avstralijo ni skrival navduševanja nad igro Američanov kot tudi navijaškim ozračjem, ki je preplavilo deželo. "Američani imajo vse, kar potrebujejo. Morajo le nadaljevati in si krepiti samozavest iz tekme v tekmo. Če niste prej verjeli v njih, začnite verjeti zdaj," je izrekel slogan, ki je v zadnjih dneh zelo vroč in prisoten v ZDA. Na vprašanje, ali bi lahko Američani osvojili prvenstvo, je legendarni nogometaš odgovoril kratko in jedrnato: "Da."

Američani so si že zagotovili napredovanje med 32 najboljših. To je za zdaj uspelo le še Mehiki. Foto: Reuters

Z eno besedo je tako še bolj obnorel Američane, ki jih v skupinskem delu čaka še tekma s Turčijo v Los Angelesu.