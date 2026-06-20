Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Sobota,
20. 6. 2026,
10.33

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Marshawn Lynch SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu fotograf

Sobota, 20. 6. 2026, 10.33

1 ura, 2 minuti

Spremljal je tekmo ZDA in Avstralije

Marshawn Lynch na nogometnem SP v vlogi fotografa

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Marshawn Lynch | Marshawn Lynch je med akreditiranimi fotografi svetovnega nogometnega prvenstva. | Foto Reuters

Marshawn Lynch je med akreditiranimi fotografi svetovnega nogometnega prvenstva.

Foto: Reuters

Nekdanji zvezdnik ameriškega nogometa in zmagovalec SuperBowla 2014 Marshawn Lynch se je po karieri med drugim prelevil tudi v fotografa. Američan je med akreditiranimi fotografi svetovnega nogometnega prvenstva. Takole so ga v objektiv ujeli na petkovi tekmi ZDA in Avstralije.

turška nogometna reprezentanca : Paragvaj, SP 2026
Sportal Po fiasku na SP se je usulo: "Oprostite nam"
Miguel Almiron
Sportal Prvič v zgodovini SP: Južnoameričan pordečel zaradi novega pravila

Nekdanji odlični tekač ekipe Seattle Seahawks Marshawn Lynch se po koncu profesionalne športne poti ukvarja s kopico različnih dejavnosti. Spekter je širok: od vlaganja v podjetja in športne franšize do igralstva in fotografiranja.

Po poročanju L'Équipe je te dni med akreditiranimi fotografi svetovnega nogometnega prvenstva. V petek je s fotoaparatom v rokah spremljal srečanje med ZDA in Avstralijo. Marshawn Lynch | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

V objektiv je lahko ujel veliko veselih trenutkov rojakov, saj je ameriška reprezentanca drugič zmagala in si že zagotovila napredovanje iz skupine.

Preberite še:

Zlatan Ibrahimović
Sportal Zlatan Ibrahimović z eno besedo obnorel Američane
Ismael Kone
Sportal Nesrečnega Kanadčana že operirali: Vrnil se boš močnejši, Isma
Slavko Vinčić
Sportal Slavko Vinčić dobil novo nalogo na SP 2026
PSG Achraf Hakimi
Sportal Hakimi na sodišču zaradi obtožbe posilstva ženske
Hydration Break odmor 2026
Sportal Tudi navijači ne odobravajo spornih odmorov za osvežitev
Lionel Messi
Sportal Škandal v Argentini: voditeljica poročala o smrti Messijevega očeta, novica je bila lažna
Marshawn Lynch SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu fotograf
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.