Nekdanji zvezdnik ameriškega nogometa in zmagovalec SuperBowla 2014 Marshawn Lynch se je po karieri med drugim prelevil tudi v fotografa. Američan je med akreditiranimi fotografi svetovnega nogometnega prvenstva. Takole so ga v objektiv ujeli na petkovi tekmi ZDA in Avstralije.

Nekdanji odlični tekač ekipe Seattle Seahawks Marshawn Lynch se po koncu profesionalne športne poti ukvarja s kopico različnih dejavnosti. Spekter je širok: od vlaganja v podjetja in športne franšize do igralstva in fotografiranja.

Po poročanju L'Équipe je te dni med akreditiranimi fotografi svetovnega nogometnega prvenstva. V petek je s fotoaparatom v rokah spremljal srečanje med ZDA in Avstralijo. Foto: Guliverimage

V objektiv je lahko ujel veliko veselih trenutkov rojakov, saj je ameriška reprezentanca drugič zmagala in si že zagotovila napredovanje iz skupine.

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