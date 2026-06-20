Turki so se na svetovno prvenstvo vrnili po 24 letih in spektakularnem bronu v Južni Koreji. Pričakovanja in želje so bili tudi tokrat visoki, a so povsem pogoreli. Po porazu proti Avstraliji so izgubili še proti Paragvaju in še pred zadnjo tekmo v skupini ostali brez možnosti napredovanja. Kritike so se že usule, objokani nogometaši pa se opravičujejo rojakom.

Zasedba Vincenza Montelle, ki je na zadnjem evropskem prvenstvu igrala četrtfinale in končala na sedmem mestu, je na največje nogometno prvenstvo prišla z visokimi pričakovanji. Prvi cilj je bil preboj iz skupinskega dela, a se je zataknilo že po dveh tekmah.

Potem ko so Turki za uvod mundiala streljali s praznimi naboji in z 0:2 izgubili proti Avstralcem, se je zgodba ponovila na drugem obračunu proti Paragvaju. Ta je povedel v drugi minuti, a nato ob koncu prvega polčasa ostal brez pordečelega Miguela Almirona. Turčija je tako, upoštevajoč sodniški dodatek, skoraj 55 minut igrala z igralcem več, napadala, a je tekmecem uspelo ohraniti mrežo nedotaknjeno.

Dve tekmi, 62 strelov, 13 v okvir vrat, nič golov in nič točk pomeni, da so še pred zadnjo tekmo skupinskega dela, ki jo bodo odigrali proti vodilnim Američanom, brez možnosti za izločilne boje.

"Opravičujemo se celotnemu turškemu narodu. Resnično nam je zelo žal." Foto: Reuters

Po fiasku, kot je slišati v domovini, so se na turški tabor, v katerem so tekle solze, po poročanju Reutersa usule številne kritike. Nogometaši nanje odgovarjajo z opravičili.

"Zelo nam je žal. To se ne bi smelo zgoditi. Opravičujemo se celotnemu turškemu narodu. Resnično nam je zelo žal. Ne vemo, kako bi izrazili svoja čustva z besedami. V slačilnici so vsi zelo žalostni, vsi jokajo. Na naslednjih tekmah želimo dati vse od sebe, da bi naše ljudi spet osrečili. Opravičujemo se, oprostite nam," se je opravičeval zvezdnik madridskega Reala Arda Güler.

"V slačilnici je trenutno neverjetno veliko čustev, težko nam je," je po novem bolečem porazu dejal Kenan Yıldız, vratar Uğurcan Çakır pa dodal: "Vsi smo razburjeni, zelo razočarani. Pričakovanja so bila visoka, nismo jih izpolnili. Opravičujem se vsej naši državi."

Foto: Reuters Vincenzo Montella je takole tolažil svoje varovance. Foto: Reuters

Italijanski trener Montella je že po uvodnem porazu prosil, naj jim narod odpusti, na novinarski konferenci po porazu proti Paragvaju, kjer je bil osrednja tarča kritik, ko je sedmo silo zanimalo, kaj se dogaja z učinkovitostjo turškega napada, pa dodal: "Zelo sem žalosten. Preprosto je pokazati na eno osebo, ampak to ni moj način dela. Izberem igralce, za katere mislim, da so najboljši. Pričakoval sem, da bomo napredovali, pa nismo. Razočarani smo."

Turki so z nič točkami na zadnjem mestu skupine D, s polnim izkupičkom vodijo njihovi zadnji tekmeci Američani, ki so si že zagotovili napredovanje, po tri pa imata Avstralija in Paragvaj.