Nesrečnega Kanadčana že operirali: Vrnil se boš močnejši, Isma

Kanadski nogometni reprezentant Ismael Kone, ki se je na četrtkovi tekmi ob zmagi proti Katarju (6:0) težje poškodoval , je sinoči že prestal operativni poseg na zlomljeni nogi, so na družbenem omrežju X sporočili iz kanadskega tabora, ki tako na igralca ne bo več računal na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi.

Ismaela Koneja je z nerodnim posredovanjem poškodoval Katarec Asim Madibo v drugem polčasu obračuna v skupini B, ki jo je Kanada zanesljivo dobila.

"Ismael Kone bo popolnoma okreval, a bo izpustil preostanek SP 2026. Vrnil se boš močnejši, Isma!" so še zapisali pri kanadski izbrani vrsti.

Ta je na pragu preboja v izločilne boje prvič v zgodovini, potrebuje le še točko na zadnji tekmi proti Švici za potrditev prvega mesta v skupini B.