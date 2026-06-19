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Avtor:
STA

Petek,
19. 6. 2026,
22.37

Osveženo pred

41 minut

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Ismael Kone SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Petek, 19. 6. 2026, 22.37

41 minut

Ismael Kone

Nesrečnega Kanadčana že operirali: Vrnil se boš močnejši, Isma

Avtor:
STA

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Ismael Kone | Foto Reuters

Foto: Reuters

Kanadski nogometni reprezentant Ismael Kone, ki se je na četrtkovi tekmi ob zmagi proti Katarju (6:0) težje poškodoval, je sinoči že prestal operativni poseg na zlomljeni nogi, so na družbenem omrežju X sporočili iz kanadskega tabora, ki tako na igralca ne bo več računal na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi.

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Ismaela Koneja je z nerodnim posredovanjem poškodoval Katarec Asim Madibo v drugem polčasu obračuna v skupini B, ki jo je Kanada zanesljivo dobila.

"Ismael Kone bo popolnoma okreval, a bo izpustil preostanek SP 2026. Vrnil se boš močnejši, Isma!" so še zapisali pri kanadski izbrani vrsti.

Ta je na pragu preboja v izločilne boje prvič v zgodovini, potrebuje le še točko na zadnji tekmi proti Švici za potrditev prvega mesta v skupini B.

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