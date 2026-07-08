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Avtor:
Sa. B.

Sreda,
8. 7. 2026,
7.25

Osveženo pred

3 minute

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Natisni članek

Natisni članek
Janez Janša Janez Janša Donald Trump Urška Bačovnik Janša Vrh Nata Ankara

Sreda, 8. 7. 2026, 7.25

3 minute

Na vrhu Nata

Janša v pogovoru z Donaldom Trumpom: o čem je tekla beseda? #video

Avtor:
Sa. B.

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Pred večerjo v predsedniški palači v Ankari, ki jo ob začetku dvodnevnega vrha Nata gostil turški predsednik Erdogan, se je premier Janez Janša pogovarjal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Slovenskega predsednika vlade v Turčiji spremlja tudi njegova soproga Urška Bačovnik Janša. O čem je tekla beseda, ni znano.

Kratek pogovor med slovenskim premierjem in ameriškim predsednikom je potekal tik preden so se voditelji zavezništva zbrali pred predsedniško palačo, da bi posneli skupno fotografijo.

Večerje, ki sta jo gostila turški predsednik Emine Erdogan z ženo, so se udeležili generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte ter voditelji članic Nata in njihove partnerice oziroma partnerji. Med gosti so nemški kancler Friderich Merz, italijanska premierka Giorgia Meloni, francoski predsednik Emmanuel Macron, južnokorejski predsednik Lee Jae Myung, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in številni drugi.

Udeležila sta se je tudi slovenski premier Janez Janša s soprogo Urško Bačovnik Janša.

Golob Trumpa ujel ob robu večerje 

S Trumpom se je srečal tudi nekdanji predsednik vlade Robert Golob. Do srečanja je prišlo decembra 2024 ob robu slavnostne večerje v Elizejski palači, kjer so se ob odprtju prenovljene katedrale Notre-Dame v Parizu zbrali številni svetovni voditelji in visoki gostje. Golob je Trumpa nagovoril med druženjem, kratek pogovor pa je objavil tudi na socialnih omrežjih.

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