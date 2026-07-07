Novinar Jože Možina je na omrežju X sporočil, da je njegova današnja obravnava tožbe proti Svetlani Makarovič, ki bi morala potekati na ljubljanskem okrajnem sodišču, odpovedana. Sojenje je, kot je sporočil Možina, odpovedano, ker je Svetlana Makarovič zbolela.

Novinar Jože Možina je vest sporočil na omrežju X:

Današnje sojenje Makarovičevi je pravkar, tik pred zdajci, odpovedano. Gospa je znova zbolela. Gotovo je ona, še bolj pa je kak njen služabnik dobro prebral to vrhunsko analizo primera, ki brez sence dvoma kliče k jasni obsodbi. Novo sojenje šele oktobra!?https://t.co/F3MLtXEgm8 — Jože Možina (@JozeMozina) July 7, 2026

Na ljubljanskem okrajnem sodišču bi danes morala potekati obravnava tožbe Jožeta Možine proti Svetlani Makarovič, ki je novinarja v pesmi Utrip laži na protestih kolesarjev proti tretji vladi Janeza Janše 21. januarja 2022 označila za lažnivca, vladnega hlapca, izdajalca in svinjo, ki je našla korito. Svetlana Makarovič je besedilo zapisala in ga javno recitirala po Možinovi oddaji Utrip 15. januarja 2022, v kateri je novinar govoril o proslavljanju tragičnih posledic spopada med Nemci in partizani v Dražgošah.

Možina je od današnjega sojenja pričakoval jasno obsodbo, saj gre, kot pravi, "za doslej najhujši javni verbalni napad na novinarja zaradi njegovega dela, s pozivom k utišanju, izrečen v vzdušju linča, brez najmanjšega namena argumentirane razprave, ampak zgolj s ciljem poniževanja in razčlovečenja". Očita ji prekoračitev pravice do časti in dobrega imena, zahteva pa tudi opravičilo, objavo sodbe in plačilo 2000 evrov odškodnine.

V primeru izgube napoveduje ukrepanje z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi.

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