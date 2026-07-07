Po koncu festivala 45. Melodij morja in sonca, na katerih sta s skladbo Drugačna je le noč slavila Drago Mislej - Mef in pevka Marina Martensson, je svoj pogled na dogajanje na najbolj prepoznavnem slovenskem glasbenem festivalu delil skladatelj in glasbenik Goran Šarac. Sam je na festivalu pri skladbi Morje mi v izvedbi skupine Il Divji sodeloval kot soavtor, ki je na koncu končala na drugem mestu in, kar je v oči zbodlo številne komentatorje in poslušalce, ob tem ni prejela niti ene točke od strokovne žirije. Šarac je bil po koncu festivala presenečen tudi, ko je ugotovil, da je bil umetniški vodja festivala tudi soavtor zmagovalne pesmi, kar po njegovem mnenju odpira povsem drug pogled na zgodbo, zato se ob tem "sprašujem, ali je klientelizem prisoten v vseh segmentih družbe, tudi v glasbi, katere funkcija naj bi bila nekaj popolnoma drugega", je v odzivu za Siol.net pojasnil Šarac.

Skladatelj in glasbenik Goran Šarac se je letošnjega, že 45. festivala Melodij morja in sonca ponovno udeležil po 35 letih, tokrat kot soavtor skladbe Morje mi, ki jo je na festivalu izvajala zasedba Il Divji.

"Pesem je na festivalu doživela dober sprejem občinstva tako v Avditoriju kot pred televizijskimi gledalci, kjer je bila po glasovih prva. Zmotilo me je, da ni dobila niti ene točke tako imenovane strokovne žirije, kar sem tudi komentiral na družbenem omrežju. Tako je v seštevku točk zmagala pesem Drugačna je le noč v izvedbi Draga Misleja," je v odgovoru za Siol.net pojasnil Šarac.

Na koncu je skladba Morje mi, ki so jo izvajali Il Divji, zasedla drugo mesto, v kar dveh izmed štirih kategorij, tako glasov publike v avditoriju kot telefonskih glasov, pa je prejela najvišje število 12 točk. Predvsem v oči je številne zbodlo dejstvo, da od strokovne žirije skladba ni prejela niti ene same točke, iz kategorije glasov radijskih postaj pa je prejela solidnih sedem točk.

Končen pogled na lestvico 45. Melodij morja in sonca. Foto: Posnetek zaslona

A tu se je, kot pravi Šarac, v zgodbi zgodil preobrat. "Nemalo presenečen sem bil, ko sem v komentarju profesorice Katarine Goričan na Facebooku prebral, da je soavtor zmagovalne pesmi tudi umetniški direktor festivala Andrea Flego. V bazi SAZAS je res naveden kot soavtor ob Dragu Misleju Mefu. Seveda to odpira povsem drug pogled na zgodbo in sprašujem se ali je klientelizem prisoten v vseh segmentih družbe, tudi v glasbi, katere funkcija naj bi bila nekaj popolnoma drugega," je bil jasen Šarac.

Kot dodaja, je sam prebral pravilnik festivala 45. MMS, kjer je zapisano, da je Umetniški vodja festivala član strokovne komisije za izbor skladb. Po 3. členu pa član strokovne komisije ne sme biti oseba, ki je (so)avtor glasbe ali besedila oziroma (so)izvajalec skladbe, prijavljene na MMS 2026, je še pojasnil Šarac.

Šarac: O namerah ne želim namigovati, a po mojem mnenju gre za nedopustno dejanje

Šarac dodaja, da je pravilnik festivala zelo rigorozen, vse je natančno določeno, poleg tega celoten proces spremlja tudi notar. "Od avtorjev so zahtevali podpis izjave, v kateri ima v primeru ugotovljenih kršitev organizator pravico terjati kazen v višini štiri tisoč evrov za posamezno kršitev. Znesek se v pogodbi določi kot pogodbena kazen in navzgor ni omejen … Kako so potem spregledali to 'malenkost', ne razumem. O namerah pa ne želim namigovati. Vsak si lahko ustvari svoje mnenje. Po moje je to dejanje nedopustno, skrajno etično sporno in se tega preprosto ne dela," je bil še jasen Šarac.

Goran Šarac v družbi glasbenika Dareta Kauriča, nekdanjega člana skupine Kingston; ter glasbenika in producenta ter umetniškega vodje festivala MMS Andrea Flega - Effeja. Foto: Mediaspeed

Kot še meni znani glasbenik, bi pravočasna razrešitev tega zapleta pomenila veliko za nadaljnjo usodo slovenske glasbe, še posebej zato, ker za festivalom stojita dve resni nacionalni inštituciji – to sta Avditorij in nacionalna RTV, zato si želi, da "bodo zmogli toliko poguma in da vse skupaj ne bo ostalo na ravni debate na Facebooku", je še pojasnil.

"Sem soavtor pesmi. Ko strokovna žirija dvakratnemu zmagovalcu občinstva (Avditorij in Televoting) nameni nič točk, to lahko pomeni dvoje: ali da je strokovna žirija nestrokovna in ni prepoznala potenciala pesmi, ali pa, da je to taktična odločitev z namenom blokirati nepredvidene situacije, da se ne zgodi zmaga Il Divji … in se zmaga 'naštela' drugemu. Seveda bi se ob spretnejšem 'taktiziranju', če bi jim na primer dodelili vsaj eno točko, lahko izognili takemu očitku. Kaj hočemo ... Stokrat sem bil v podobnih igrah v teh 45 glasbenih letih … Biti zmagovalec ljudstva tudi ni slabo, zato gremo dalje v nove zmage," je zapisal Šarac in dodal, da so bili s skupino Il Divji kljub temu zadovoljni, da je "občinstvo prepoznalo vrednost pesmi, jo vzelo za svojo, kar je po mojem mnenju edino, kar šteje".

Odzivi na družbenih omrežjih: To ni več vprašanje okusa. To je klasična 'kuhna'.

Glasbeni festival je na družbenem omrežju Facebook komentirala tudi profesorica Katarina Goričan, ki se pogosto odziva na pereča vprašanja v družbi, in zapisala, da je bil zmagovalec festivala Melodije morja in sonca očitno izbran po liniji moči, poznanstev in uslug – ne po glasovih ljudstva. "Kdo nas ima za norce? Podatki z uradne tabele rezultatov (slika) namreč kažejo na tako izrazito diskrepanco med voljo občinstva in odločitvijo žirije, da je težko govoriti o naključju," je prepričana.

"Da je farsa popolna, poskrbi podatek, ki meji na absurd: umetniški vodja festivala Andrea Flego je hkrati soavtor zmagovalne skladbe Mefa! Si lahko mislite, kakšna sprevržena kuhna je to? Človek, ki sooblikuje festival in ima vpliv na sestavo žirije, pošlje na tekmovanje svojo lastno pesem in nato 'strokovno' zmaga! Medtem pa drugi tekmovalci, nič hudega sluteči, iskreno in s srcem tekmujejo, misleč, da bodo pravično ocenjeni. Kakšna naivnost! To ni več vprašanje okusa. To je klasična 'kuhna' – zrežiran izid, ki popolnoma ignorira voljo tisočev poslušalcev. Zrežirali so si zmago po svoje! Zakaj sploh še glasujemo in plačujemo klice, če peščica v ozadju odloča o vsem? Festival je s tem izgubil vsako verodostojnost in demokratično legitimnost," je še ob številnih drugih očitkih zapisala Goričan.

Številni odzivi gledalcev in poslušalcev ter kritike na račun rezultatov festivala

Na festivalu je nastopil tudi črnogorsko-hrvaški pevec Daniel Popović, ki nad izidom ni skrival razočaranja, saj z italijansko pesmijo Sogno D'Amore na festivalu ni dosegel niti ene točke. Njegova žena Aleksandra Popović je zapisala, da Daniel ne namerava več nasedati tovrstnim festivalom. "Ni mu treba, ker so glasovali zanj tako v Avditoriju kot na televotingu, pa nič od nič ... Saj nismo od včeraj," je zapisala.

Tudi Daniel Popović je bil eden od 14 izvajalcev, ki so se predstavili na festivalu MMS. Foto: STA

Za veliko nagrado jubilejnih 45. Melodij morja in sonca se je sicer potegovalo 14 izvajalcev. Ob spremljavi benda v živo so nastopili Il Divji, Gašper Rifelj, Anna, Poveri ma belli, Balladero, Kikifly in Maja Prašnikar, Lean Kozlar Luigi, Kavč, Gal Gjurin, Daniel Popović, Eva Kovačič ter trije povabljeni nagrajenci, Oto Pestner, skupina Ranr in duet Mef in Marina Martensson. Program sta ponovno povezovala Lorella Flego in Mario Galunič.



Strokovno žirijo, katere glasovi na koncu v skupnem seštevku pri izboru zmagovalca MMS predstavljajo četrtino vseh glasov, so sestavljali Kevin Koradin kot predstavnik partnerja festivala Združenja SAZAS, Klavdija Kopina kot predstavnica RTV Slovenija ter Ferruccio Crevatin kot predstavnik Avditorija Portorož in Občine Piran.