Peklenski dan na Touru: Pogačar predal rumeno majico, Pedersen osvojil etapo

Mads Pedersen zmagovalec etape, Torstein Træen v rumeni majici

Cilj! Imamo zmagovalca! Mads Pedersen (Lidl - Trek) je zmagovalec 4. etape Dirke po Franciji, Torstein Træen (Uno-X Mobility) pa je novi vodilni na dirki. Za ekipo Uno-X je to prva rumena majica v zgodovini. UAE in Tadej Pogačar so mirne vesti predali rumeno majico, saj se zavedajo, da jo bodo v gorskih etapah lahko znova dobili nazaj. Glavnina je v cilj pripeljala s 13 minutami zaostanka, Pogačar pa je v skupnem seštevku zdrsnil na 4. mesto. Do rumene majice ga loči skoraj osem minut (7:53). Drugo mesto je prevzel Američan Sean Quinn (EF Education-EasyPost) z zaostankom 28 sekund, tretji pa je Čeh Mathias Vacek (Lidl-Trek), ki zaostaja 3:50 minute.

Mads Pedersen sprinting against Vauquelin and Debruyne. Hydrogen bomb vs coughing babies. 🇩🇰🧨#TDF2026 pic.twitter.com/YaJFnEh0Ap — Mihai Simion (@faustocoppi60) July 7, 2026

4 km do cilja: Ubežna skupina je zdaj na krajšem nekategoriziranem vzponu. Sledijo še spust, levi in desni ovinek, nato pa bomo dobili etapnega zmagovalca. Pablo Castrillo in Raúl García Pierna iz ekipe Movistar še vedno poskušata z napadi.

13 km do cilja: Na čelu dirke je še vedno deset kolesarjev. Kolesarja Movistarja, Pablo Castrillo in Raúl García Pierna, poskušata z napadi, saj se zavedata, da v primeru ciljnega sprinta nimata veliko možnosti.

Foto: A. S. O. V igri za etapno zmago samo še 10 kolesarjev

25 km do cilja: Na spustu se je vodilni peterici priključilo še pet kolesarjev. Skupina na čelu dirke (Mads Pedersen, Quinn Simmons in Mathias Vacek iz ekipe Lidl-Trek, Sean Quinn iz ekipe EF Education-EasyPost, Kévin Vauquelin iz ekipe Netcompany Ineos Cycling Team, Ramses Debruyne iz ekipe Alpecin-Premier Tech, Torstein Træen iz ekipe Uno-X Mobility, Marco Frigo iz ekipe NSN Cycling Team ter Pablo Castrillo in Raúl García Pierna iz ekipe Movistar), ima že skoraj minuto prednosti pred prvotno ubežno skupino. Glavnina s Pogačarjem zaostaja že skoraj 12 minut. Da, Pogačar bo rumeno majico predal drugemu kolesarju.

⛰️ Only 10 riders in the lead after the Col de Montségur:



⛰️ L'essorage est fait après le Col de Montségur. On retrouve 10 coureurs en tête :



🇩🇰 Mads Pedersen

🇺🇸 Quinn Simmons

🇨🇿 Mathias Vacek

🇺🇸 Sean Quinn

🇫🇷 Kévin Vauquelin

🇧🇪 Ramses Debruyne

🇳🇴 Torstein Traeen

🇪🇸 Pablo… pic.twitter.com/go1DIr0hwD — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2026

Frigo prvi na zadnjem gorskem cilju etape, glavnina s Pogačarjem zaostaja že skoraj 10 minut

34 km do cilja: Na čelu dirke se je izoblikovala skupina petih kolesarjev, med njimi je tudi Torstein Træen (Uno-X Mobility), ki je v najboljšem položaju, da prevzame rumeno majico. Glavnina s Pogačarjem zaostaja že več kot devet minut. Marco Frigo (NSN Cycling Team) je bil prvi, ki je prečkal gorski cilj na prelazu Montségur, in pobral pet točk.

Rezultati gorskega cilja 2. kategorije na Col de Montségur:

Mesto Kolesar Ekipa Točke 1. Marco Frigo NSN Cycling Team 5 2. Pablo Castrillo Movistar Team 3 3. Ramses Debruyn e Alpecin-Premier Tech 2 4. Torstein Træen Uno-X Mobility 1

38 km do cilja: Kolesarji v ubežni skupini imajo še slabe tri kilometre do gorskega cilja na prelazu Montségur (6,9 km pri 6,6 odstotka). Na čelu ubežne skupine zdaj oster tempo narekujejo kolesarji ekipe EF Education-EasyPost. Bi lahko njihov Sean Quinn danes prevzel rumeno majico? Blizu ji je tudi Torstein Træen (Uno-X Mobility). Oba za Tadejem Pogačarjem v skupnem seštevku zaostajata dobrih pet minut.

💥 A massive effort from the @EFprocycling team, who have shattered the breakaway.



💥 Enorme travail de l'équipe @EFprocycling qui fait exploser l'échappée. #TDF2026 pic.twitter.com/sLXhL9K05m — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2026

40 km do cilja: Kolesarji so že na začetku vzpona na prelazu Montségur (6,9 km pri 6,6 %). Vodilni trio je medtem razpadel, Kirsch je popustil, zato sta se Tratnik in Vacek nekaj časa sama mučila na čelu dirke, a so jih zasledovalci 40 km pred ciljem ujeli. Glavnina ohranja zaostanek okoli osmih minut.

54 km do cilja: Trio na čelu dirke (Alex Kirsch, Mathias Vacek in Jan Tratnik), ki je že na spustu s planote, ima pred zasledovalci že več kot minuto prednosti, pred glavnino z rumeno majico pa že skoraj osem. Rumena majica bo danes očitno dobila drugega lastnika.

67 km do cilja: Luksemburžan Alex Kirsch (Cofidis) se je uspel preseliti na čelo dirke k Janu Tratniku in Mathiasu Vaceku. Tratnik je tako končno dobil pomoč, saj Vacek še vedno ne želi prevzeti bremena odgovornosti in opravljati menjav na čelu dirke.

Alex Kirsch (Cofidis) a réussi à revenir sur Jan Tratnik et Mathias Vacek. Mais le Tchèque ne collabore pas, lui qui a Mads Pedersen et Quinn Simmons dans le contre. L'écart n'est que de 22".



Le peloton est à 7'20", pour rappel Torstein Træen a 5'06" de retard. #TDF2026 pic.twitter.com/tX42fRQwwC — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 7, 2026

70 km do cilja: Tratnik in Vacek še vedno vztrajata na čelu dirke. Pred zasledovalcem Alexom Kirschem (Cofidis) imata 17 sekund prednosti, pred originalno ubežno skupino 27 sekund, pred glavnino pa že več kot sedem minut. Ali to pomeni, da so se Emirati odločili, da rumeno majico prepustijo drugi ekipi?

Lidl-Trek have made it very clear that they want to win with Pedersen and not Vacek today.



Vacek not allowed to ride with Tratnik, Pedersen attacking behind them to jump across, directly reducing the gap. #TDF2026 — Benji Naesen (@BenjiNaesen) July 7, 2026

75 km do cilja: V glavnini je prišlo do padca štirih kolesarjev. Na tleh so se znašli Matej Mohorič (Team Bahrain Victorious), Silvan Dillier (Alpecin-Premier Tech), Simone Velasco (XDS Astana Team) in George Bennett (NSN Cycling Team). Kot kaže k sreči ni prišlo do večjih posledic.

Jan Tratnik in Mathias Vacek Foto: Reuters

Tratnik prvi na gorskem cilju Col de Coudons

77 km do cilja: Jan Tratnik (Red Bull-BORA-hansgrohe) in Mathias Vacek (Lidl-Trek) sta že dosegla tretji gorski cilj današnje etape Col de Coudons. Prvi je ciljno črto prečkal Slovenec (5 točk), ki v tem begu opravlja večino dela, saj češki državni prvak vztraja v vožnji za njim. Očitno čaka na svojega moštvenega kolega Madsa Pedersena, ki se približuje iz zasledovalne skupine.

Rezultati gorskega cilja 2. kategorije na Col de Coudons:

Mesto Kolesar Točke 1. Jan Tratnik 5 2. Mathias Vacek 3 3. Alex Molenaar 2 4. Raúl García Pierna 1

84 km do cilja: Jan Tratnik ima očitno dovolj vožnje v veliki ubežni skupini. Skupaj z Mathiasom Vackom (Lidl-Trek) sta se sedem kilometrov pred vrhom vzpona na Col de Coudons, gorski cilj 2. kategorije, odpeljala ubežnikom. Glavnina zaostanek ohranja pod petimi minutami, kar pomeni, da UAE želi ubraniti Pogačarjevo rumeno majico.

💚 Intermediate sprint @WeLoveCyclingFR 💚



🇪🇷 25 points for Biniam Girmay

🇧🇪 20 points for Jasper Philipsen

🇩🇰 16 points for Mads Pedersen.



Tadej Pogacar is still leading the points classification by 2 points!



Tadej Pogacar est toujours en tête du classement par points pour 2… pic.twitter.com/5FRdme8Vwk — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2026

Bini Girmay najhitrejši na letečem cilju

88 km do cilja: Ubežniki so že na letečem cilju v Quillanu. Najhitrejši je bil Biniam Girmay (NSN Cycling Team), ki je bil boljši od Jasperja Philipsena in Madsa Pedersena. V boju za zeleno majico, kjer še vedno vodi Tadej Pogačar, si je nabral 25 točk. Takoj po prečkanju vmesnega cilja sta Girmay in Philipsen popustila. Očitno bosta počakala na glavnino in ohranila noge za sprinterske etape. Kolesarje zdaj čaka dolg, 11-kilometrski vzpon na Col de Coudons, gorski cilj 2. kategorije.

Rezultati vmesnega sprinta v Quillanu:

Mesto Kolesar Točke 1. Biniam Girmay 25 2. Jasper Philipsen 20 3. Mads Pedersen 16 4. Edward Planckaert 14 5. Quinn Simmons 12 6. Pablo Castrillo 10 7. Mathias Vacek 9 8. Michael Matthews 8 9. Nico Denz 7 10. Alex Kirsch 6 11. Ewen Costiou 5 12. Joel Nicolau 4 13. Jan Tratnik 3 14. Kévin Vauquelin 2 15. Romain Grégoire 1

90 km do cilja: Še trije kilometri so do letečega cilja, kjer se bodo "udarili" sprinterji in lovi na zeleno majico.



#TDF2026 - 91 to go, 4'13''



3 Km to the intermediate sprint pic.twitter.com/xaRgLFcCrr — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) July 7, 2026

100 km do cilja: Prvotna ubežna skupina 34 kolesarjev je spet skupaj. Pred glavnino ohranja tri minute in pol prednosti. Bomo etapnega zmagovalca dobili iz ubežne skupine?

Vsi imajo radi Tour, kajne? Na fotografiji so člani kanoniškega reda iz Lagrassa. Foto: Reuters

Gorski cilj Col de Paradis prvi prečkal Steinhauser

113 km do cilja: Ubežniki so že na drugem gorskem cilju etape. Tik pred ciljno črto na Col de Paradis sta se izstrelila Georg Steinhauser in Alex Molenaar in obračunala za točke v točkovanju za pikčsto majico. Dve točki je dobil Molenaar, eno pa Steinhauser. Sledi jima še Robert Stannard (Bahrain - Victorious), medtem ko so ostali kolesarji originalne ubežne skupine nekoliko zaostali.

⚔️ Fierce battle for the KOM points! Alex Molenaar still manages to score 2 points!



⚔️ Grosse bagarre pour les points du @maillotapois ! Alex Molenaar parvient tout de même à passer à nouveau en tête !#TDF2026 pic.twitter.com/nFtrtjCYNX — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2026

123 km do cilja: Glavnina ubežni skupini ne dovoli več kot treh minut in pol prednosti. Na čelu karavane tempo narekuje Nemec Nils Politt (UAE Team Emirates-XRG), kar jasno kaže, da Emirati rumene majice danes ne želijo izpustiti iz rok.

Foto: Reuters

111 km do cilja: Do vmesnega cilja v Quillanu je še 23 kilometrov. Pogačar medtem sam išče ohladitev pri spremljevalnem vozilu. Kot je povedal v izjavi za TV Slovenija, si do zdaj ni predstavljal, kako velika je razlika med 35 in 39 stopinjami Celzija.



132 km do cilja: Ubežna skupina je že dosegla prvi gorski cilj etape, Col de Bedos (4. kat). Prvi ga je prečkal Alex Molenaar (Caja Rural-Seguros RGA) in pobral edino točko, ki je bila na voljo.

V ubežni skupini kar 34 kolesarjev, tudi Jan Tratnik

147 km do cilja: Ubežna skupina 34 kolesarjev se približuje prvemu gorskemu cilju etape Col des Bedos (3,4 km pri 4,4 %). Pred glavnino so si nabrali že tri minute in pol prednosti.



Na čelu dirke so:

Nico Denz in Jan Tratnik (Red Bull-BORA-hansgrohe),

Mads Pedersen, Quinn Simmons in Mathias Vacek (Lidl-Trek),

Sean Quinn, Georg Steinhauser in Michael Valgren (EF Education-EasyPost),

Robert Stannard in Vlad Van Mechelen (Team Bahrain Victorious),

Kévin Vauquelin (Netcompany Ineos Cycling Team),

Pascal Eenkhoorn in Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step),

Robin Orins Debruyne, Jasper Philipsen in Edward Planckaert (Alpecin-Premier Tech),

Michael Matthews (Team Jayco AlUla),

Torstein Træen (Uno-X Mobility),

Biniam Girmay in Marco Frigo (NSN Cycling Team),

Pablo Castrillo, Raúl García Pierna in Nelson Oliveira (Movistar Team),

Georg Zimmermann (Lotto Intermarché),

Ion Izagirre in Alex Kirsch (Cofidis),

Quinten Hermans in Brent Van Moer (Q36.5 Pro Cycling Team),

Romain Grégoire in Ewen Costiou (Groupama-FDJ United),

Jordan Delettre (TotalEnergies),

Frank van den Broek (Team Picnic PostNL),

Alex Molenaar in António Morgado Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA).

It was a big old battle to make the break, but Frank van den Broek is part of the escapees for us 👌🏻



Lots of racing to go still over the next 147km!#TDF2026 pic.twitter.com/4Fvs0Phovi — Team Picnic PostNL (@picnicpostnl) July 7, 2026

V skupnem setevku sta vodilnemu Pogačarju najbližje Torstein Træen (Uno-X Mobility) in Sean Quinn (EF Education-EasyPost), ki za rumeno majico zaostajata dobrih pet minut.

152 km do cilja: Ubežna skupina s kar 34 kolesarji ima že skoraj tri minute prednosti pred glavnino. Tudi danes je izjemno vroče, živo srebro se je dvignilo do kar 40 stopinj Celzija!

🚴‍♂️ Composition of the breakaway:

🚴‍♂️ Composition de l'échappée:



🇩🇪 Nico Denz

🇸🇮 Jan Tratnik

🇩🇰 Mads Pedersen

🇺🇸 Quinn Simmons

🇨🇿 Mathias Vacek

🇺🇸 Sean Quinn

🇩🇪 Georg Steinhauser

🇩🇰 Michael Valgren

🇦🇺 Robert Stannard

🇧🇪 Vlad Van Mechelen

🇫🇷 Kévin Vauquelin

🇳🇱 Pascal Eenkhoorn

🇧🇪… https://t.co/uRmjWsrj7n — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2026

161 km do cilja: Na čelu dirke se je oblikovala velika ubežna skupina, v kateri je kar 34 kolesarjev! Med njimi je tudi Jan Tratnik (Red Bull-BORA-hansgrohe). Večina ekip ima v ubežni skupini svoje predstavnike, brez njih so le Visma, UAE Team Emirates-XRG, Tudor in Astana.

Jan Tratnik Foto: Guliverimage

Ubežniki imajo pred glavnino že skoraj minuto in pol prednosti. Najvišje uvrščena kolesarja na čelu dirke, Torstein Træen (Uno-X Mobility) in Sean Quinn (EF Education-EasyPost), za Pogačarjem v skupnem seštevku zaostajata dobrih pet minut.

175 km do cilja: Tudi danes se že od prvega kilometra vrstijo poskusi pobega. Trenutno je na čelu dirke kar 14 kolesarjev, ki si želijo priložnosti za etapno zmago. Med njimi je tudi Mads Pedersen (Lidl-Trek), ki mu današnja trasa zelo ustreza. Kot poroča Radio Tour, velika ubežna skupina ustreza tudi ekipama Visma in UAE. A kljub temu je prednost skupine na čelu še vedno zelo skromna, komaj okoli 10 sekund.

Foto: Reuters 13.25 - Pozdravljeni! Tudi danes bomo z vami v živo spremljali dogajanje na Dirki po Franciji. Kolesarji so se ob 13.25 v zaprti vožnji podali s štarta v Carcassonnu, Tadej Pogačar pa bo po včerajšnji etapni zmagi danes vozil v rumeni majici vodilnega. Verjetno s eobeta nov zahteven dan za Belgijca Ciana Uijtdebroeksa, kapetana Movistarja, ki je priznal, da je bolan in ima vročino, muči pa ga tudi vrtoglavica.