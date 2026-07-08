Charlize Theron zgoraj brez: za fotografijo je oblekla le uhane

Te dni je v polnem pogonu promocija filma Odiseja z resnično zvezdniško igralsko ekipo, v kateri je tudi južnoafriška lepotica Charlize Theron.

Charlize Theron je po londonski premieri Odiseje, najnovejšega filma režiserja Christopherja Nolana, na Instagramu delila fotografije z dogodka. Za premiero je izbrala obleko modne hiše Givenchy, na družbenih omrežjih pa je največ pozornosti pritegnila s fotografijo priprav na dogodek.

Na tej fotografiji ne nosi ničesar razen diamantnih uhanov, ki jih je oblikoval priznani draguljar Glenn Spiro in s katerimi je blestela na rdeči preprogi londonske premiere, kjer je nosila Givenchyjevo črno žametno obleko z belimi rokavicami.

Foto: Guliverimage

50-letna Charlize Theron ima v Odiseji vlogo nimfe Kalipso, ki Odiseja reši po brodolomu in ga sedem let zadržuje na svojem otoku, ker je zaljubljena vanj. Odiseja igra Matt Damon, sicer pa zvezdniška zasedba filma vključuje še imena, kot so Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, John Leguizamo in Robert Pattinson.

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