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Avtor:
STA

Torek,
7. 7. 2026,
23.41

Osveženo pred

59 minut

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Laura McAllister Javier Tebas FIFA Gianni Infantino Donald Trump

Torek, 7. 7. 2026, 23.41

59 minut

Kritike na račun Fife po primeru Balogun

Ostre kritike prvega moža španske lige, svoje je povedala tudi podpredsednica Uefe

Avtor:
STA

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Balogun | Primer Folarin Balogun še vedno dviguje prah. | Foto Reuters

Primer Folarin Balogun še vedno dviguje prah.

Foto: Reuters

Primer Folarin Balogun, kateremu je Fifa na nogometnem SP v ZDA po telefonskem klicu ameriškega predsednika Donalda Trumpa spremenil kazen po prejetem rdečem kartonu, je pokritiziral tudi prvi mož španske lige Javier Tebas. Sam meni, da je to le vrh ledene gore, piše nemška tiskovna agencija dpa.

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Prvi mož španske lige Javier Tebas ni pokritiziral le Mednarodne nogometne zveze, ampak tudi molk nacionalnih nogometnih zvez. "Svetovni nogomet si zasluži institucije, ki so odgovorne za svoje odločitve, spoštujejo pravila in delujejo pregledno - ne pa enostranskih in samovoljnih odločitev, ki spodkopavajo zaupanje navijačev, klubov, lig in nogometašev," je 63-letnik zapisal na družbenem omrežju X.

Primer Balogun pa Tebas primerja z vrhom ledene gore," v vrsti dogodkov, ki že dolga leta spodkopavajo verodostojnost Fife in nogometa". Temu dodaja, da je Fifa organizirana na način sklenjenega kroga, kjer se sprejemajo odločitve brez posvetovanja z nacionalnimi ligami. "Najhujše pa je, da velik del nogometnega sveta to ve, a večina raje molči," še pravi Španec in dodaja: "Molk je udobnejši kot odločna obramba samostojnosti, transparentnosti in dobrega vodenja nogometa."

"Infantino se je ujel v vrtinec odnosa s Trumpom"

Laura McAllister je podpredsednica Uefe. | Foto: Guliverimage Laura McAllister je podpredsednica Uefe. Foto: Guliverimage Podpredsednica Evropske nogometne zveze (Uefa) Laura McAllister temu dodaja, da je Trumpove vmešavanje v nogomet le posledica prejšnjih ravnanj predsednika Fife Giannija Infantina. Pravi, da razume, da je moral Infantino zagotoviti Trumpovo finančno podporo pri turnirju takšnih razsežnosti. "Mislim pa, da je šlo preprosto predaleč in da se je ujel v vrtinec odnosa z Donaldom Trumpom, zaradi česar je bilo to, kar se je zgodilo konec tedna, skoraj neizogibno," je za BBC Radio Wales dejala nekdanja valižanska reprezentantka.

"Mislim, da so Trumpu pripisali status, ki močno presega status predsednika države gostiteljice SP. Imamo še dva predsednika držav gostiteljic, v vso organizacijo turnirja pa je bil res vpleten le Trump," še pravi 61-letna strokovnjakinja političnih znanosti.

Donald Trump in Gianni Infantino sta z nekaterimi dejanji v zadnjem času razhudila nogometni svet. | Foto: Guliverimage Donald Trump in Gianni Infantino sta z nekaterimi dejanji v zadnjem času razhudila nogometni svet. Foto: Guliverimage

Meni, da je govor Trumpa v Beli hiši jasno pokazal, da je ameriški predsednik mnenja, da lahko sam odloča o tem, ali je bil na nogometnem terenu storjen prekršek, čeprav je to samo in edino v pristojnosti Fife.

Sama pa se boji dolgoročnih posledic primera Balogun, saj pravi, da se je "ustvarilo močvirje, v katerem bo vsak politik lahko v bodoče dvignil telefon in zahteval spremembe sodniških odločitev ter trdil, da že obstaja precedens za spremembo kazni, izrečene igralcu, kar se mi zdi izjemno nevarno."

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