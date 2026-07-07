Gari Kasparov opozarja Evropo: To je le Putinovo slepilo

Nekdanji svetovni prvak v šahu Gari Kasparov je glasen kritik Rusije in Vladimirja Putina. V intervjuju za avstrijski medij Der Standard je Zahodu poslal jasno opozorilo.

"Rusija je bolna in paranoična. Če Vladimir Putin izgubi deset tisoč vojakov, ne bo niti trenil. Ima izrazit nagon za preživetje, brez katerega ne bi mogel ostati na čelu največje mafijske organizacije na svetu 26 let. Putin ve, da bi bil konec vojne v trenutnih razmerah zanj politični samomor. V Rusiji so carji in diktatorji padali, ko so izgubljali vojne," je med drugim dejal Gari Kasparov.

Napad na Latvijo in Estonijo?

Na vprašanje, ali bo Rusija stopnjevala vojno proti Evropi, je slavni šahist odgovoril: "Verjetnost, da bo Putin po lažnih septembrskih volitvah (septembra letos bodo v Ruski federaciji parlamentarne volitve, op. p.) sprožil manjše napade, ki bodo prečkali meje Nata v Latviji in Estoniji, se vsak dan povečuje."

Kasparov je prepričan, da Putin pričakuje, da bo večina evropskih držav v naslednjih dveh letih imela vlade, ki mu bodo naklonjene. Pri tem računa zlasti na Francijo, ki bo imela prihodnje leto predsedniške volitve, in Nemčijo. Putin je sicer izgubil podporo Madžarske, ko se je Viktor Orban moral posloviti od oblasti, vendar je v novi bolgarski vladi dobil novega zaveznika. Ruski predsednik računa tudi na FPÖ v Avstriji, to je trenutno najbolj priljubljena stranka v državi onkraj Karavank.

Kasparov Evropi: Poostrite sankcije proti Rusiji

Kasparov Evropi svetuje, naj poskrbi, da bodo sankcije proti Rusiji delovale. "Trenutno ne delujejo. Rusija nenehno išče vrzeli. Podjetja, ki kršijo sankcije, bi morala biti strogo kaznovana," trdi.

Gari Kasparov je prepričan, da Vladimir Putin z grožnjami z jedrskim napadom le skuša preslepiti in pretentati Zahod. Foto: Guliverimage

Poleg tega se mi zdi zelo pomembno, da se pritisne na Putinovo elito. Zvestoba Putinu ne temelji na ideologiji, temveč na denarju. Kasparov trdi, da morajo ljudje v Putinovem ožjem krogu in bogati birokrati razumeti, da vojna pomeni njihov padec.

Kdo bi nasledil Putina?

Na novinarsko vprašanje, ali bo po Putinu še slabše oziroma ali bo v Rusiji zavladal kdo, ki bo še slabši od njega, Kasparov odgovarja: "Diktator, ki vlada 25 let, je hrbtenica celotnega sistema. Vse je zgrajeno okoli njega in njegovega ožjega kroga. Če pade, se bodo pojavili konkurenčni centri moči. In pet kriminalcev za eno mizo je boljših kot eden. Ker se morajo med seboj pogajati. Nekdo bo začel razmišljati in rekel: Morda bi se morali pogovoriti z Zelenskim in EU. In takoj ko se začnejo pogajanja o poslu in interesih, se pojavi priložnost."

Kasparov tudi meni, da je resnična nevarnost za Zahod ta, da Kitajska stoji za Rusijo: "Vse, kar se Kitajska nauči iz te vojne, se neposredno preliva v kitajske sisteme." Kitajska je po mnenju Kasparova prav tako grožnja prihodnosti Rusije. Režim v Pekingu postavlja ogromne teritorialne zahteve po ruskem ozemlju. Kasparov je prepričan, da je to veliko pomembnejša ozemeljska širitev Kitajske kot širitev v Tajvan.

Ruska dilema: Evropa ali Kitajska?

"Prihodnje rusko vodstvo se bo moralo odločiti: ali se bo obrnilo k Evropi, plačalo odškodnino – torej nadomestilo za povzročeno vojno škodo – in sprejelo obstoj Ukrajine kot neodvisne države? Ali pa bo postala odvisna od Kitajske?"

Kasparov trdi, da obstaja le en način, da se v Rusiji kaj družbeno in politično spremeni, in to je izgubljena vojna. "Nič drugega ni privedlo do sprememb v (Rusiji, op. p.) zadnjih dvestotih letih."

Na novinarsko vprašanje, ali bo Putin uporabil jedrsko orožje, je Kasparov odgovoril: "To je Putinovo slepilo. Mafijski režim se navsezadnje ukvarja z osebnim bogatenjem. Nihče tam ni pripravljen umreti za Putina. Putin ni Stalin ali Hitler, ampak bolj kot Don Corleone. Umiranje ni del poslovnega modela. V primeru jedrskega napada bi vsi postali tarča – vključno s samim Putinom."