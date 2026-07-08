Znani bosta zadnji polfinalistki

Ženski teniški turnir v Wimbledonu nam je do zdaj ponudil veliko presenečenj. V sredo bosta znani še zadnji polfinalistki.

Zanimiv dvoboj se obeta med Marto Kostjuk in Jasmine Paolini. Ukrajinka igra eno najboljših sezon v karieri, Italijanka pa je v Londonu očitno našla našla formo. Spomnimo, da je Paolini pred dvema letoma že igrala v finalu tega turnirja.

Na igrišče bo stopila tudi deveta nosilka Linda Noskova, ki bo proti izkušeni Elise Mertens lovila svoj prvi polfinale na turnirjih za grand slam.

četrtfinale

Marta Kostjuk (Ukr, 12) - Jasmine Paolini (Ita, 13)

Linda Noskova (Češ, 9) - Elise Mertens (Bel, 25)

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