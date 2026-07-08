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Avtor:
B. B.

Sreda,
8. 7. 2026,
6.28

Osveženo pred

22 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Jasmine Paolini Marta Kostjuk Linda Noskova Elise Mertens Wimbledon Wimbledon 2026

Sreda, 8. 7. 2026, 6.28

22 minut

Wimbledon (WTA), 10. dan

Znani bosta zadnji polfinalistki

Avtor:
B. B.

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Jasmine Paolini | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ženski teniški turnir v Wimbledonu nam je do zdaj ponudil veliko presenečenj. V sredo bosta znani še zadnji polfinalistki.

Arthur Fery
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Zanimiv dvoboj se obeta med Marto Kostjuk in Jasmine Paolini. Ukrajinka igra eno najboljših sezon v karieri, Italijanka pa je v Londonu očitno našla našla formo. Spomnimo, da je Paolini pred dvema letoma že igrala v finalu tega turnirja.

Na igrišče bo stopila tudi deveta nosilka Linda Noskova, ki bo proti izkušeni Elise Mertens lovila svoj prvi polfinale na turnirjih za grand slam.

četrtfinale
Marta Kostjuk (Ukr, 12) - Jasmine Paolini (Ita, 13)
Linda Noskova (Češ, 9) - Elise Mertens (Bel, 25)

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