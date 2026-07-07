Novak Đoković lovi nov mejnik, Sinner z manjšimi težavami

Na teniškem turnirju v Wimbledonu so se začeli četrtfinalni dvoboji v moški konkurenci, kot prvi pa se je v polfinale prebil prvi igralec sveta in prvi nosilec turnirja na sveti travi, Italijan Jannik Sinner. V ospredju bo znova Novak Đoković, ki lovi že petnajsti polfinale na sveti travi. Poslovila sta se oba slovenska mladinca, po Svitu Suljiću še se Žiga Šeško.

Novaka Đokovića v četrtfinalu čaka Kanadčan Felix Auger-Aliassime, ki v Wimbledonu kaže zelo dobro igro. Igralca sta se do zdaj pomerila le dvakrat, izid v medsebojnih dvobojih pa je izenačen na 1:1. Na travi se bosta srečala prvič.

Sinner ni bil brezhiben, a zanesljivo v polfinalu

Prvi igralec sveta Jannik Sinner se je danes pomeril z Nemcem Janom Lennardom Struffom in ga premagal s 7:5, 7:6 (4) in 6:3.

Šestintridesetletni Nemec je presenetil že z uvrstitvijo med osmerico, v uvodnih dveh nizih je sicer ogrozil Italijana, ki pa je bil vseeno hitrejši in natančnejši pri odločilnih točkah.

Prvi niz je odločila 11. igra, v 12. pa je Sinner na lasten povedel. V drugem sta morala igralca v podaljšano igro, pri vodstvu s 5:4 pa je imel 36-letni Nemec že na voljo točko, s katero bi lahko poravnal izid. V tretjem si je branilec naslova priigral vodstvo s 5:3 ter po dobrih dveh urah in pol nato napredoval v polfinale.

Jannik Sinner je v četrtfinalu napravil kar 26 neizsiljenih napak. Foto: Reuters

Sam pa bo moral popraviti tudi svojo igro, saj je danes denimo napravil kar 26 neizsiljenih napak, kar bo v boju za naslov bržkone preveč. "Najprej bi poudaril, da sem imel izjemno težkega nasprotnika, ki je tudi velik kot osebnost. Težko je bilo že v uvodu, saj se mi je zdelo, da je začel bolje od mene. Nato sem začel bolje servirati, trudil sem se, da mentalno ostanem v igri in seveda sem po tem napornem dvoboju vesel, da sem v polfinalu," je po tekmi dejal Italijan.

Na vprašanje o vročini in odstopu v drugem krogu letošnjega Pariza pa je tudi s smehom odvrnil: "Hvala, da ste me spomnili. Po Parizu smo veliko delali na tem, da razumemo, kaj je šlo narobe in kaj moramo spremeniti. Današnja tekma je bila zame po tej plati pomemben test. Počutil sem se dobro in mislim, da smo naredili velik korak v pravo smer."

Slovo slovenskih mladincev

V mladinski konkurenci sta nastopata tudi dva slovenska upa Žiga Šeško in Svit Suljić ter končala z nastopi. Četrti nosilec Šeško je moral v drugem krogu priznati premoč domačemu povabljencu Oliverju Pageu, medtem ko je bil od Suljića boljši Američan Tanishk Konduri.

Wimbledon, grand slam (74,53 milijona evrov): Osmina finala:

Alexander Zverev (Nem, 2) : Jiri Lehečka (Češ, 13) 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (6) Četrtfinale:

Jannik Sinner (Ita/1) - Jan-Lennard Struff (Nem) 7:5, 7:6 (4), 6:3;

Felix Auger-Aliassime (Kan, 3) - Novak Đoković (Srb, 7)

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