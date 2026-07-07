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Avtorji:
S. K., STA

Torek,
7. 7. 2026,
16.01

Osveženo pred

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Wimbledon Žiga Šeško Svit Suljić

Torek, 7. 7. 2026, 16.01

52 minut

Wimbledon, mladinski grand slam

Konec za oba slovenska mladinca v Wimbledonu

Avtorji:
S. K., STA

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Žiga Šeško | Četrti nosilec Šeško je moral v drugem krogu priznati premoč domačemu povabljencu Oliverju Pageu. | Foto Reuters

Četrti nosilec Šeško je moral v drugem krogu priznati premoč domačemu povabljencu Oliverju Pageu.

Foto: Reuters

Slovenska teniška igralca Žiga Šeško in Svit Suljić sta končala nastope na mladinskem grand slamu v Wimbledonu. Četrti nosilec Šeško je moral v drugem krogu priznati premoč domačemu povabljencu Oliverju Pageu, medtem ko je bil od Suljića boljši Američan Tanishk Konduri.

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Šeško, ki je lani na sveti travi igral v četrtfinalu in letos osvojil OP Avstralije, tokrat ni imel možnosti proti 323. mladincu sveta Pageu. Domači povabljenec je v prvem nizu prišel do brejka že v uvodni igri, v drugem pa je do odločilne prednosti prišel v peti igri ter po 72 minutah premagal četrtega mladinca na svetu.

Šešku sicer v Wimbledonu ostaja še nastop v dvojicah, kjer sta z Brazilcem Gutom Miguelom prva nosilca. Dvoboj osmine finala ju čaka v sredo.

Od turnirja posameznikov se je poslovil tudi Suljić, 58. mladinec sveta. Po finalu v Roehamptonu na prestižnem mladinskem turnirju je nato v Wimbledonu preskočil prvo oviro, danes pa je bil v drugem krogu boljši Američan Konduri.

Sedemnajstletni Američan je po uri in 44 minutah slavil s 6:2, 7:6 (4).

Suljić se je že pred tem poslovil med dvojicami in je posledično končal svoj prvi nastop na turnirjih velike četverice v mladinski konkurenci.

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