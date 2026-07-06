Na teniškem turnirju v Wimbledonu ne poznajo milosti do nobene igralke in nobenega igralca. To je še kako občutila šele 15-letna igralka Ida Wobker, ki so nekaj minutah po incidentu izključili s turnirja. Kaj se je pravzaprav dogajalo?

Nemška teniška igralka je v prvem krogu mladinskega Wimbledona igrala proti romunski igralki Marii Valentini Pop. Dvoboj pa se ni odvijal tako, kot je sama pričakovala, saj je prvi niz izgubila s 6:0, v drugem nizu pa je imela pri izidu 5:5 vsega dovolj.

Po nekaj minutah je bilo vsega konec

Ida Wobker je po izgubljeni točki z veliko močjo vrgla lopar ob tla. Ta se je odbil od podlage in poletel na tribune med gledalce. Na srečo ni bil nihče poškodovan, a je glavni sodnik po nekaj minutah sprejel strogo odločitev. Zaradi nešportnega vedenja je bila mlada nemška teniška igralka izključena s turnirja. S tem so wimbledonski organizatorji pokazali, da za vse igralce veljajo enaka pravila in da ne poznajo popuščanja.

Foto: Reuters

Posebna pravila

Wimbledon že desetletja velja za najbolj tradicionalen teniški turnir na svetu, kar potrjujejo tudi njegova stroga pravila. Najbolj znano je pravilo skoraj povsem bele športne oprave, saj morajo igralci nositi skoraj izključno belo barvo. Posebnost Wimbledona je tudi popolna tišina med izmenjavami. Turnir slovi po spoštovanju tradicije, med drugim igrišča skoraj nimajo oglaševalskih panojev.

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