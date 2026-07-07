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Avtorji:
B. B., S. K.

Torek,
7. 7. 2026,
17.35

Osveženo pred

33 minut

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Natisni članek
Wimbledon Wimbledon 2026 Naomi Osaka Karolina Muchova Jessica Pegula Coco Gauff

Torek, 7. 7. 2026, 17.35

33 minut

Wimbledon (WTA), 9. dan

Naomi Osaka v središču zanimanja, Coco Gauff prva polfinalistka

Avtorji:
B. B., S. K.

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Naomi Osaka | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Na teniškem turnirju v Wimbledonu bosta danes znani prvi dve polfinalistki. Veliko zanimanja je deležna Naomi Osaka, ki je pred tem domov poslala Arino Sabalenko, danes pa se meri s Čehinjo Karolino Muchovo, medtem pa si je kot prva mesto v polfinalu priigrala Amerićanka Coco Gauff, ki je v treh nizih s 4:6, 6:3 in 6:3 v četrtfinalu izločila rojakinjo Jessico Pegulo.

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Potem ko se je od Wimbledona poslovila prva igralka sveta Arina Sabalenke, je vse bolj v središču pozornosti Naomi Osaka. Prav Japonka je v osmini finala izločila prvo igralko sveta in zdaj lovi še eno pomembno zmago. Nasproti ji stoji Čehinja Karolina Muchova, ki je že tretjič v karieri v četrtfinalu Wimbledona.

Coco Gauff je izločila rojakinjo Jessico Pegulo. | Foto: Reuters Coco Gauff je izločila rojakinjo Jessico Pegulo. Foto: Reuters

Na osrednjem igrišču sta se v ameriškem dvoboju že pomerili Coco Gauff in Jessico Pegulo. Pegula, ki je do danes proti Gauff vodila s 5:3 v medsebojnih dvobojih, je tokrat izgubila s 6:4, 3:6 in 3:6. 

Wimbledon, grand slam (74,53 milijona evrov):

Četrtfinale:
Coco Gauff (ZDA/7) : Jessica Pegula (ZDA/4) 4:6, 6:3, 6:3;
Naomi Osaka (Jap, 14) - Karolina Muchova (Češ, 10).

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