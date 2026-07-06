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Avtorji:
B. B., Pe. M., STA

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
21.35

Osveženo pred

39 minut

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Natisni članek
Wimbledon Wimbledon 2026 Grigor Dimitrov Arthur Fery

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 21.35

39 minut

Wimbledon (ATP), 8. dan

Fery po hudem boju izločil Dimitrova za uspeh kariere, napredoval tudi Cobolli

Avtorji:
B. B., Pe. M., STA

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Arthur Fery | Arthur Fery se je prvič v karieri uvrstil v četrtfinale grand slama. | Foto Reuters

Arthur Fery se je prvič v karieri uvrstil v četrtfinale grand slama.

Foto: Reuters

Finalist letošnjega Rolanda Garrosa Flavio Cobolli si je drugi zaporedni četrtfinale v Wimbledonu zagotovil v treh nizih, s 7:5, 7:6 in 6:3 odpravil Avstralca Alexa de Minaura. Italijanu bo na poti do polfinala stal Britanec Arthur Fery, ki se je na glavni turnir uvrstil z wild cardom. Za največji uspeh kariere in prvi četrtfinale na grand slamih je po hudem boju in petih setih izločil Bolgara Grigorja Dimitrova.

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Cobolli se je že drugič zapored uvrstil v četrtfinale. Letošnji osmoljenec finalnega obračuna na odprtem prvenstvu Francije v Parizu je v treh nizih s 7:5, 7:6 in 6:3 izločil Avstralca Alexa de Minaura, medtem ko je lanski polfinalist na sveti teniški travi iz ZDA napredoval po zmagi proti Kazahstancu Aleksandru Bubliku s 7:6 (1), 6:4 in 6:4.

Flavio Cobolli se je drugič zapored uvrstil v četrtfinale. | Foto: Reuters Flavio Cobolli se je drugič zapored uvrstil v četrtfinale. Foto: Reuters

V All England Clubu sta maratonski dvoboj odigrala Fery in Bolgar Grigor Dimitrov. Triindvajsetletni Britanec, 114. na lestvici ATP, je napredoval po skoraj štirih urah obračuna proti 35-letnemu bolgarskemu veteranu, trenutno 146. na svetovni lestvici. Po petih nizih je Fery slavil s 7:5, 3:6, 4:6, 6:4 in 7:6 (7).

Na igrišče bosta stopila tudi drugi nosilec Alexander Zverev in Čeh Jiri Lehečka. Nemec je po naslovu na Roland Garrosu v odlični formi, saj je dobil 13 od zadnjih 14 dvobojev. Zmagovalec bo v četrtfinalu igral s Taylorjem Fritzem, ki je izločil Aleksandra Bublika.

Osmina finala

Taylor Fritz (ZDA, 6) : Aleksander Bublik (Kaz, 10) 7:6 (1), 6:4, 6.4
Flavio Cobolli (Ita, 9) : Alex de Minaur (Avs, 5) 7:5, 7:6(4), 6:3
Arthur Fery (VBr) : Grigor Dimitrov (Bol) 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6 (7);
Jiri Lehečka (Češ, 13) – Alexander Zverev (Nem, 2)

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