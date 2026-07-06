Finalist letošnjega Rolanda Garrosa Flavio Cobolli si je drugi zaporedni četrtfinale v Wimbledonu zagotovil v treh nizih, s 7:5, 7:6 in 6:3 odpravil Avstralca Alexa de Minaura. Italijanu bo na poti do polfinala stal Britanec Arthur Fery, ki se je na glavni turnir uvrstil z wild cardom. Za največji uspeh kariere in prvi četrtfinale na grand slamih je po hudem boju in petih setih izločil Bolgara Grigorja Dimitrova.

Cobolli se je že drugič zapored uvrstil v četrtfinale. Letošnji osmoljenec finalnega obračuna na odprtem prvenstvu Francije v Parizu je v treh nizih s 7:5, 7:6 in 6:3 izločil Avstralca Alexa de Minaura, medtem ko je lanski polfinalist na sveti teniški travi iz ZDA napredoval po zmagi proti Kazahstancu Aleksandru Bubliku s 7:6 (1), 6:4 in 6:4.

Flavio Cobolli se je drugič zapored uvrstil v četrtfinale. Foto: Reuters

V All England Clubu sta maratonski dvoboj odigrala Fery in Bolgar Grigor Dimitrov. Triindvajsetletni Britanec, 114. na lestvici ATP, je napredoval po skoraj štirih urah obračuna proti 35-letnemu bolgarskemu veteranu, trenutno 146. na svetovni lestvici. Po petih nizih je Fery slavil s 7:5, 3:6, 4:6, 6:4 in 7:6 (7).

Na igrišče bosta stopila tudi drugi nosilec Alexander Zverev in Čeh Jiri Lehečka. Nemec je po naslovu na Roland Garrosu v odlični formi, saj je dobil 13 od zadnjih 14 dvobojev. Zmagovalec bo v četrtfinalu igral s Taylorjem Fritzem, ki je izločil Aleksandra Bublika.

Osmina finala



Taylor Fritz (ZDA, 6) : Aleksander Bublik (Kaz, 10) 7:6 (1), 6:4, 6.4

Flavio Cobolli (Ita, 9) : Alex de Minaur (Avs, 5) 7:5, 7:6(4), 6:3

Arthur Fery (VBr) : Grigor Dimitrov (Bol) 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6 (7);

Jiri Lehečka (Češ, 13) – Alexander Zverev (Nem, 2)

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