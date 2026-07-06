V Wimbledonu bodo danes znane vse četrtfinalistke. Belgijka Elise Mertens, ki je v prejšnjem krogu izločila drugo nosilko Eleno Ribakino, je tokrat s 6:4, 6:4 premagala Čehinjo Marie Bouzkovo in se prvič v karieri uvrstila v četrtfinale Wimbledona. Uspešna je bila tudi Ukrajinka Marta Kostjuk, prav tako s 6:4, 6:4, je bila boljša od Američanke Ashlyn Krueger.

V ospredju je obračun med Jasmine Paolini in Alexandro Ealo. Filipinka je z zgodovinsko uvrstitvijo v drugi teden Wimbledona navdušila teniški svet, a zdaj jo čaka vse prej kot lahko delo. V osmini finala se bo pomerila s finalistko Wimbledona 2024. Italijanska teniška igralka poudarja, da Eala igra odličen tenis in da je prihodnost ženskega tenisa.

Med zanimivejšimi dvoboji bo tudi tisti med Madison Keys in Lindo Noskovo. Američanka, zmagovalka letošnjega Odprtega prvenstva Avstralije, se bo pomerila z eno najbolj perspektivnih igralk na turneji.

Osmina finala



Marta Kostjuk (Ukr, 12) : Ashlyn Krueger (ZDA) 6:4, 6:4

Elise Mertens (Bel, 25) : Marie Bouzkova (Češ, 21) 6:4, 6:4

Jasmine Paolini (Ita, 13) - Alexandra Eala (Fil, 29)

Madison Keys (ZDA, 26) - Linda Noskova (Češ, 9)

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