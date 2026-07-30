Vita Movrin do dosežka kariere, izvrstni tudi Terpin in Šerkezi

Slovenska gorska kolesarka Vita Movrin je na evropskem prvenstvu v švicarskem v Monteceneriju prišla do dosežka kariere. V kratkem krosu je zasedla deveto mesto, kar je mesto bolje kot lani v portugalskem Melgacu. Deveto mesto je v svojem prvem nastopu na evropskem prvenstvu mlajših članic zasedla tudi nadarjena svetovna mladinska prvakinja v olimpijskem krosu, Maruša Tereza Šerkezi, za slovensko uvrstitev dneva pa je poskrbela Eva Terpin, šesta med mladinkami.

V moški članski konkurenci slovenskih predstavnikov ni bilo na startu, v konkurenci do 23 let pa je Blaž Kavčič zasedel 22. mesto.

Za slovensko uvrstitev dneva je poskrbela Eva Terpin, med mladinkami je zabeležila šesti čas, Pina Šiler se je uvrstila na 28. mesto.

V konkurenci mladincev je bil Maks Majnik 19.

V petek bodo na prvenstvu tekmovale mešane štafete, v soboto in nedeljo pa bodo preizkušnje v olimpijskem krosu.

Slovenija je doslej v vseh konkurencah na EP v krosu zbrala 12 kolajn. Največ je v ta zbir prispevala Tanja Žakelj, ki je bila dvakrat evropska prvakinja (2013, 2014), ob tem ima še en bron iz leta 2011 ter tri kolajne iz mlajših kategorij.

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