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Avtor:
STA

Nedelja,
19. 7. 2026,
18.45

Osveženo pred

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Natisni članek
Maruša Tereza Šerkezi Vita Movrin gorsko kolesarstvo Blaž Kavčič

Nedelja, 19. 7. 2026, 18.45

30 minut

DP v gorskem kolesarstvu

Vita Movrin in Blaž Kavčič državna prvaka v olimpijskem krosu

Avtor:
STA

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Vita Movrin | Vita Movrin | Foto Guliverimage

Vita Movrin

Foto: Guliverimage

Gorska kolesarja Vita Movrin in Blaž Kavčič sta postala državna prvaka v olimpijskem krosu. Movrin je tako povezala naslova v kratkem in olimpijskem krosu, medtem ko je Kavčič presenetil favorizirana Mihaela Štajnarja in Roka Nagliča.

Vita Movrin je še drugič zapovrstjo na državnem prvenstvu pobrala oba naslova prvakinje. Tokrat je v olimpijski različici po sedmih krogih za 2:12 minute ugnala Marušo Terezo Šerkezi, s katero sicer zastopata slovenske barve tudi v svetovnem pokalu, le da mlajša Šerkezi tam nastopa v kategoriji mlajših članic. Tretje mesto je s krogom zaostanka zasedla Tina Vrhovnik.

Pri članih se je za naslov merila sedmerica. Največ moči pa je imel po osmih krogih malce presenetljivo Blaž Kavčič, v soboto drugi v kratkem krosu. Danes je za 58 sekund ugnal Mihaela Štajnarja, še sedem sekund več je zaostal šestkratni državni prvak Rok Naglič.

V kategoriji mladincev je bil najboljši Maks Majnik, med mladinkami pa je bila najhitrejša Eva Terpin. Med mlajšimi mladinci je slavil Jakob Krapež, med mlajšimi mladinkami pa Tajda Šoštarko.

V soboto sta se državnih naslovov v kratkem krosu v deževnih in posledično zahtevnih razmerah veselila Movrin med članicami in Štajnar med člani.

Državno prvenstvo je organiziralo kolesarsko društvo Melamin v Dolgi vasi pod Stojno. Tam so prvenstvo izvedli tretjič, pred tem so boji najboljših v državi tam potekali leta 2016 in lani.

Vita Movrin
Sportal Movrin in Štajnar državna prvaka v kratkem krosu
Maruša Tereza Šerkezi Vita Movrin gorsko kolesarstvo Blaž Kavčič
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