Vita Movrin v Pal Arinsalu v olimpijskem krosu 23.

Slovenska gorska kolesarka Vita Movrin je v andorskem Pal Arinsalu na tekmi svetovnega pokala v olimpijskem krosu zasedla 23. mesto. Večji del preizkušnje je bila na poti k najboljši uvrstitvi v karieri v olimpijskem krosu, na koncu pa je malce popustila. Slavila je Švedinja Jenny Rissveds.

Rissveds je z dvojno zmago, v petek je slavila tudi v kratki različici, postala sploh prva tekmovalka v krosu, ki se lahko v Pal Arinsalu pohvali s tovrstnim dosežkom. Ciljno črto je prečkala 17 sekund pred Italijanko Martino Berta, še sekundo več je zaostala Švicarka Sina Frei. Za 32-letno Švedinjo je to peta zmaga v sezoni, od tega tretja v olimpijskem krosu.

Edina slovenska predstavnica Movrin je bila po startu zelo dobro na poti. Po prvem krogu je bila 12., nato pa se je večji del prve polovice preizkušnje vozila okoli 15. mesta. Največ je vnovič izgubila v zadnjih dveh krogih in zdrsnila na 23. mesto. Za zmagovalko je zaostala 5:24 minute.

Za Movrin tako najboljša uvrstitev v karieri v olimpijskem krosu ostaja 21. mesto z druge tekme sezone v Novem Mestu. Letos je bila še 24. v Leogangu, 29. v Lenzerheideju in 33. v La Thuilu. V petek je v Pal Arinsalu dosegla rezultat kariere v kratkem krosu, ko je bila 16.

V skupnem seštevku je prepričljivo vodilna Rissveds s 1632 točkami. Sledita ji Frei s 1285 in Berta s 1144 točkami. Movrin je skupno 27. s 374 točkami.

Popoldne bo v Andori še moški olimpijski kros (15.30) brez slovenskih predstavnikov.

V konkurenci mlajših članic je danes nastopila tudi Maruša Tereza Šerkezi in končala na 16. mestu. Za zmagovalko, Italijanko Valentino Corvi je zaostala 5:24 minute. Mlada slovenska predstavnica je bila v petek v kratkem krosu 14., prav tako je zmagala Corvi.

Maruša Tereza Šerkezi je bila 16. Foto: Grega Stopar

V soboto se je v mladinski konkurenci v spustu izkazal Ažbe Kalinšek. V finalu je zasedel četrto mesto, kar je njegova druga najboljša letošnja uvrstitev. Boljši je bil v Lenzerheideju s tretjim mestom. V skupnem seštevku je po sobotni predstavi napredoval na osmo mesto.

Na šesti preizkušnji sezone je med člani v Pal Arinsalu slavil Britanec Jordan Williams, pri članicah pa še petič Avstrijka Valentina Höll.

Naslednja postaja svetovnega pokala bo Les Gets med 21. in 23. avgustom. Še pred tem bo v krosu evropsko prvenstvo v švicarskem Monteceneriju (30. 7. - 2. 8.) in za spustaše prvenstvo stare celine v bolgarski Sofiji (14. - 16. 8.).