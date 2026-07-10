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Avtor:
STA

Petek,
10. 7. 2026,
21.30

Osveženo pred

44 minut

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Natisni članek
Maruša Tereza Šerkezi Vita Movrin gorsko kolesarstvo

Petek, 10. 7. 2026, 21.30

44 minut

Svetovni pokal v gorskem kolesarstvu, Pal Arinsal

Vita Movrin v kratkem krosu do uvrstitve kariere

Avtor:
STA

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Vita Movrin | Vita Movrin | Foto Guliverimage

Vita Movrin

Foto: Guliverimage

Gorska kolesarka Vita Movrin je v Pal Arinsalu v Andori dosegla svojo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu. Šestindvajsetletnica je v kratkem krosu zasedla 16. mesto.

Vita Movrin je za zmagovalko, Švedinjo Jenny Rissveds, zaostala 1:02 minute in prišla do uvrstitve kariere v krajši različici krosa. Pred tem je bila najboljša na začetku te sezone v češkem Novem Mestu, ko je bila 20. Iz Novega Mesta ima tudi najboljšo uvrstitev v olimpijskem krosu, in sicer 21. mesto.

Movrinova je to sezono v kratkem krosu poleg 20. mesta v Novem Mestu dosegla še 31. mesto v Leogangu ter 22. v Lenzerheideju in La Thuilu. V olimpijskem krosu je bila v Leogangu 24., Lenzerheideju 29. in v La Thuilu 33.

V skupnem seštevku kratkega krosa je napredovala na 24. mesto, zbrala je 308 točk. Vodilna je Švicarka Sina Frei s 1080 točkami, druga pa Rissveds s 1050. Za Švedinjo sta se na današnji zelo tesni tekmi v sprintu zvrstili Avstrijka Laura Stigger in Švicarka Ronja Blöchinger.

Moška preizkušnja je pripadla Američanu Bjornu Rileyju, ki je slavil pred Francozom Adrienom Boichisom in še enim Američanom Christopherjem Blevinsom.

Med mlajšimi članicami je nastopila Maruša Tereza Šerkezi, ki se po krajšem počitku vrača v svetovni pokal. Z dobro minuto zaostanka je zasedla 14. mesto. Vnovič je slavila Italijanka Valentina Corvi.

V soboto bodo v Pal Arinsalu tekmovali v spustu, med mladinci se je s tretjim mestom v kvalifikacijah izkazal Ažbe Kalinšek. V nedeljo pa bodo še tekme v olimpijskem krosu. Mlajše članice bodo začele ob 9. uri, članice ob 13.30, člani pa ob 15.30.

Maruša Tereza Šerkezi Vita Movrin gorsko kolesarstvo
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