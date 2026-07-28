Slovenki na evropskem prvenstvu ciljata visoko

V švicarskem kraju Monteceneri v bližini Lugana bo med 30. julijem in 2. avgustom potekalo gorskokolesarsko evropsko prvenstvo v krosu. Najbolj izpostavljeni imeni v slovenski reprezentanci bosta Vita Movrin in Maruša Tereza Šerkezi, ki bosta lovili visoke uvrstitve v kratkem in olimpijskem krosu.

Med prijavljenimi za evropsko prvenstvo v gorskem kolesarstvu je 350 športnikov in športnic iz 33 držav, ki se bodo merili v klasičnih kategorijah članov, mlajših članov in med mladinci. Slovenska izbrana vrsta bo na EP v Švici štela osem tekmovalcev in tekmovalk. Med članicami bo nastopila Vita Movrin, medtem ko med člani Slovenija ne bo imela svojega predstavnika.

V konkurenci mlajših članic bo prvič nastopila Maruša Tereza Šerkezi, ki je lani postala evropska mladinska prvakinja v kratkem krosu, v olimpijskem pa je bila srebrna.

Med mlajšimi člani bosta tekmovala Filip Utranker in slovenski državni podprvak med člani Blaž Kavčič, med mladinci in mladinkami pa bodo nastopili Maks Majnik in Jaka Utranker ter Eva Terpin in Pina Šiler.

V svetovnem pokalu na 27. mestu

Šestindvajsetletna Movrin je na lanskem prvenstvu v portugalskem Melgacu v kratkem krosu zasedla deseto, v olimpijskem pa 17. mesto, kar sta njeni najboljši uvrstitvi na prvenstvih stare celine v članski konkurenci, v kateri tekmuje od leta 2023.

V letošnji sezoni svetovnega pokala je prav tako izboljšala svoje najboljše rezultate. Nazadnje je bila v andorskem Pal Arinsalu v kratkem krosu 16., v olimpijskem pa 23. Najboljšo uvrstitev iz olimpijske discipline ima sicer z začetka sezone v Novem Mestu, ko je bila 21.

V skupnem seštevku svetovnega pokala edina slovenska članska predstavnica, potem ko se je upokojila izkušena Tanja Žakelj, zaseda 27. mesto oziroma 20. med evropskimi predstavnicami. Še nekoliko boljša je v kratkem krosu, kjer je med tekmovalkami iz Evrope na 18. mestu.

Visoki cilji za Marušo Terezo Šerkezi

Na EP bo prvič v konkurenci mlajših članic nastopila Šerkezi. Po prestopu v starostno kategorijo višje je na začetku sezone svetovnega pokala nanizala nekaj zelo dobrih uvrstitev, malce pa je popustila na zadnjih treh postajah. Eno je vmes tudi izpustila. Kljub temu v skupnem seštevku zaseda 12. mesto, med Evropejkami pa deveto. Letos je bila že četrta in peta v kratkem krosu ter četrta in sedma v olimpijskem, na velike tekme pa je vselej znala priti dobro pripravljena.

Nenazadnje je to lani dokazala z naslovom svetovne mladinske prvakinje v olimpijskem krosu in kot omenjeno dvojno kolajno z EP v mlajši starostni kategoriji. Slovenija je doslej v vseh konkurencah na EP v krosu zbrala 12 kolajn. Največ je v ta zbir prispevala Žakelj, ki je bila dvakrat evropska prvakinja (2013, 2014), ob tem ima še en bron iz leta 2011 ter tri kolajne iz mlajših kategorij.

Dogajanje v Monteceneriju se bo v četrtek začelo s preizkušnjami v kratkem krosu, nato pa v petek nadaljevalo z ekipno štafeto. V soboto in nedeljo bodo še nastopi v olimpijskem krosu. Obe članski preizkušnji bosta na vrsti zadnji dan prvenstva.

Sezona velikih tekmovanj v gorskem kolesarstvu se bo nadaljevala s prvenstvom stare celine v spustu na gorovju Vitoša na obrobju bolgarske prestolnice Sofije med 14. in 16. avgustom. Svetovno prvenstvo v vseh gorskih disciplinah pa bo v italijanskem Val di Soleju med 26. in 30. avgustom.