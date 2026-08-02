Vita Movrin na EP do 20. mesta v olimpijskem krosu

Slovenska gorska kolesarka Vita Movrin je na evropskem prvenstvu v Monteceneriju osvojila 20. mesto v olimpijskem krosu. Zlato kolajno je osvojila Švicarka Sina Frei (1;26:17), srebrno njena rojakinja Alessandra Keller (+1:26), bronasto pa Švedinja Jenny Rissveds (+2:04).

Šestindvajsetletna Vita Movrin je pred dnevi na celinskem tekmovanju v Švici prišla do dosežka kariere, potem ko je v kratkem krosu zasedla deveto mesto, kar je mesto bolje kot lani v portugalskem Melgacu. Na današnji preizkušnji v olimpijskem krosu je za zmagovalko zaostala dva kroga.

Med mlajšimi članicami je v olimpijskem krosu nastopila tudi Maruša Tereza Šerkezi in osvojila 16. mesto. Vse tri kolajne so osvojile domače gorske kolesarke, najboljša je bila Anina Hutter (1;17:08), za njo pa sta se uvrstili Fiona Schibler (+1:04) in Elina Benoit (+1:20). Šerkezi, sicer svetovna mladinska prvakinja v olimpijskem krosu, je za zmagovalko zaostala 7:35 minute.

Blaž Kavčič je v kategoriji mlajših članov do 23 let zasedel 32. mesto, zmagal pa je Francoz Alix Andre Gallis.

Slovenija je imela v mladinski konkurenci olimpijskega krosa dva predstavnika, Eva Terpin je osvojila 19., Maks Majnik pa 60. mesto.

Movrin je v četrtek v kratkem krosu zasedla deveto mesto, tako kot Šerkezi na svojem premiernem nastopu na evropskem prvenstvu v kategoriji mlajših članic.

V konkurenci do 23 let je Blaž Kavčič zasedel 22. mesto. Za najboljšo slovensko uvrstitev v kratkem krosu je poskrbela Terpin, ki se je med mladinkami zavihtela na šesto mesto. Pina Šiler se je uvrstila na 28., Majnik pa na 19. mesto.

Slovenija je doslej v vseh konkurencah na evropskih prvenstvih v krosu zbrala ducat kolajn. Največ je v ta zbir prispevala Tanja Žakelj, ki je bila dvakrat evropska prvakinja v letih 2013 in 2014, ob tem ima še en bron iz leta 2011 ter tri kolajne iz mlajših kategorij.