Najslabša uvrstitev sezone za Vito Movrin

Vita Movrin je na tekmi svetovnega pokala v italijanskem La Thuilu v olimpijskem krosu zasedla 33. mesto, potem ko je ob koncu precej popustila. Slavila je Italijanka Martina Berta.

Martina Berta je drugouvrščeno Američanko Savilio Blunk prehitela za 12 sekund, medtem ko je Avstrijka Laura Stigger na tretjem zaostala 55 sekund. Vodilna v skupnem seštevku in zmagovalka petkovega kratkega krosa, Švedinja Jenny Rissveds je bila četrta.

Edina Slovenka v članski konkurenci Vita Movrin je preizkušnjo začela bolje, nato pa kot tudi v petek v kratkem krosu do konca izgubljala mesta. Na koncu je ciljno črto prečkala kot 33. z zaostankom 11:51 minute. To je bila za 26-letnico letošnja najslabša uvrstitev v sezoni. V Novem Mestu je bila v olimpijski disciplini 21., v Leogangu 24. in v Lenzerheideju 29. V Južni Koreji za uvod sezone ni nastopila.

V konkurenci mlajših članic ta teden ni tekmovala Maruša Tereza Šerkezi, ki se je po nekaj slabših nastopih v svetovnem pokalu posvetila počitku.

V mladinskih kategorijah sta se v La Thuilu izkazala Nežka Libnik in Ažbe Kalinšek. Prva je dobila preizkušnjo mladink v disciplini enduro, Kalinšek pa se je v spustu med mladinci uvrstil v finale, a tam po napaki zasedel 15. mesto.

Naslednja postaja svetovnega pokala bo naslednji konec tedna andorski Pal Arinsal.