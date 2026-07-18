Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
18. 7. 2026,
20.40

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Mihael Štajnar Vita Movrin gorsko kolesarstvo

Sobota, 18. 7. 2026, 20.40

48 minut

Dp v gorskem kolesarstvu

Vita Movrin in Mihael Štajnar državna prvaka v kratkem krosu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Vita Movrin | Vita Movrin | Foto Guliverimage

Vita Movrin

Foto: Guliverimage

V Kočevju so organizirali tekme v kratkem krosu v okviru državnega prvenstva v gorskem kolesarstvu. V članski konkurenci sta se naslova veselila Vita Movrin in Mihael Štajnar. V nedeljo bodo na sporedu še preizkušnje v olimpijskem krosu.

Organizatorji iz Kolesarskega društva Melamin v Dolgi vasi pod Stojno tretjič prirejajo državno prvenstvo v krosu po letih 2016 in 2025.

V ženski konkurenci je vlogo favoritinje upravičila Vita Movrin. Šestindvajsetletnica je ubranila naslov in po osmih krogih za 25 sekund ugnala Marušo Terezo Šerkezi. S slednjo redno nastopata na tekmah svetovnega pokala, le da Šerkezi tam tekmuje v konkurenci mlajših članic.

V kategoriji mlajših članic je bila najboljša Eva Terpin, medtem ko je pri mlajših članih slavil Maks Majnik.

V članski konkurenci je bil najhitrejši Mihael Štajnar. Za 23 sekund je po desetih krogih premagal Blaža Kavčiča, tretji pa je bil njegov brat Gašper Štajnar z zaostankom 1:06 minute. Branilec naslova Matic Kranjec Žagar je bil peti.

V nedeljo bodo na vrsti tekme v olimpijskem krosu. Vita Movrin bo lovila drugo zaporedno dvojno krono, pot do sedmega naslova pa bo skušal najti Rok Naglič.

Mihael Štajnar Vita Movrin gorsko kolesarstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.