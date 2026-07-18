V Kočevju so organizirali tekme v kratkem krosu v okviru državnega prvenstva v gorskem kolesarstvu. V članski konkurenci sta se naslova veselila Vita Movrin in Mihael Štajnar. V nedeljo bodo na sporedu še preizkušnje v olimpijskem krosu.

Organizatorji iz Kolesarskega društva Melamin v Dolgi vasi pod Stojno tretjič prirejajo državno prvenstvo v krosu po letih 2016 in 2025.

V ženski konkurenci je vlogo favoritinje upravičila Vita Movrin. Šestindvajsetletnica je ubranila naslov in po osmih krogih za 25 sekund ugnala Marušo Terezo Šerkezi. S slednjo redno nastopata na tekmah svetovnega pokala, le da Šerkezi tam tekmuje v konkurenci mlajših članic.

V kategoriji mlajših članic je bila najboljša Eva Terpin, medtem ko je pri mlajših članih slavil Maks Majnik.

V članski konkurenci je bil najhitrejši Mihael Štajnar. Za 23 sekund je po desetih krogih premagal Blaža Kavčiča, tretji pa je bil njegov brat Gašper Štajnar z zaostankom 1:06 minute. Branilec naslova Matic Kranjec Žagar je bil peti.

V nedeljo bodo na vrsti tekme v olimpijskem krosu. Vita Movrin bo lovila drugo zaporedno dvojno krono, pot do sedmega naslova pa bo skušal najti Rok Naglič.