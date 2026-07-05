V Wimbledonu je skoraj vse podrejeno tradiciji, pravilom in spoštovanju teniške zgodovine. Prav zato je trenutek iz leta 1996 še danes eden najbolj nenavadnih trenutkov, kar jih pomni najbolj prestižni teniški turnir. Še preden sta pred 30 leti finalista sploh začela dvoboj, je vso pozornost ukradla takrat 23 let stara Melissa Johnson.

Na osrednjem igrišču sta se tistega 7. julija v finalu pomerila Nizozemec Richard Krajicek in Američan Malivai Washington. Krajicek je pozneje gladko zmagal v treh nizih in osvojil edini turnir za grand slam v karieri, mnogi pa se finala spominjajo predvsem zaradi dogodka tik pred prvim začetnim udarcem.

Gledalci na tribunah so najprej obnemeli. Foto: Guliverimage

Na igrišče je pritekla skoraj brez oblačil

Ko sta se igralca nastavljala fotografom ob mreži, je na osrednje igrišče pritekla Melissa Johnson. Na sebi je imela le majhen bel predpasnik, s katerim je simbolično sledila znamenitemu wimbledonskemu pravilu, da mora biti vse belo.

Med tekom po znameniti sveti travi je pozdravljala gledalce, nato pa se približala finalistoma. Krajicek in Washington sta njeno početje spremljala z nasmehom. Gledalci na tribunah so najprej obnemeli, nato pa se je tudi na tribunah razlegal smeh. Po pripovedovanju očividcev niso mogli resni ostati niti v kraljevi loži.

Melissa Johnson je morala organizatorjem vrniti predpasnik, posledično pa je izgubila tudi službo na turnirju. Foto: Guliverimage

Johnsonove varnostnikom sploh ni bilo treba loviti. Sama je stekla proti njim in se brez upiranja pustila pospremiti z igrišča. Trenutek pa je očitno bolj zmotil Washingtona kot Krajiceka.

"Videl sem jo, kako teče po igrišču, ves čas pa se mi je smejala. Bil sem popolnoma zmeden. Tri nize pozneje me ni bilo več na igrišču. Če bi se vrnila še enkrat, bi morda imel več sreče," je po porazu v šali razlagal Američan.

Delala je na turnirju in načrt razkrila sodelavcem

Melissa Johnson je med prvenstvom delala kot natakarica. Gostom je stregla tradicionalne jagode s smetano in šampanjec, že pred finalom pa je sodelavcem zaupala, kaj namerava storiti.

"Bila je povsem moja ideja. Hotela sem narediti nekaj zabavnega. Ljudje okoli mene so me pri tem spodbujali. Vedno sem bila nekoliko poredna in imela divji značaj," je pozneje po dogodku njene besede povzel britanski The Sun.

"Ničesar ne obžalujem"

Po dogodku je postala ena najbolj prepoznavnih oseb tistega Wimbledona. Policija jo je sicer pridržala, a na koncu ni bila kaznovana. "Vedela sem, da česa takšnega še ni naredil nihče. Ko sta igralca prišla na igrišče, sem si rekla: zdaj ali nikoli. Upam, da sem komu polepšala dan. Ničesar ne obžalujem in uživala sem v vsaki minuti," je še povedala Britanka iz londonskega Wandswortha.

Kako so odzvali organizatorji Wimbledona? Tistega leta je organizatorjem in gledalcem slabo vreme delalo težave. Foto: Guliverimage

Organizatorji iz All England Cluba so po teku mladega dekleta izdali tudi uradno izjavo. Poudarili so, da takšnega početja ne podpirajo, a so vseeno priznali, da je ta nenavadni dogodek vendarle nekoliko razvedril gledalce, ki jih je tiste dni v slabo voljo spravljal slabo vreme.

"Čeprav takšnega početja nikakor ne želimo odobravati, je dogodek vendarle poskrbel za nekaj zabave med našimi zvestimi in potrpežljivimi obiskovalci, ki so zaradi slabega vremena v zadnjih dneh prestali precej nevšečnosti."

Ravno te dni v Wimbledonu poteka teniški turnir. Foto: Reuters

Po tistem se ni več pojavila v javnosti

Melissa Johnson ostaja, ki je pred 30 leti za nekaj sekund ukradla šov v Wimbledonu, je po tistem skoraj povsem izginila iz javnosti. Njen tek čez osrednje igrišče pa še danes velja za enega najbolj nepozabnih trenutkov v zgodovini turnirja.

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