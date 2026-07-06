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Avtor:
Ž. L.

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
19.28

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Urška Žigart Tadej Pogačar Tadej Pogačar Dirka po Franciji Tour de France Tour de France

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 19.28

1 ura, 1 minuta

Rehabilitacija bo krajša

Urška Žigart s pomembno novico poskrbela za popoln dan Tadeja Pogačarja

Avtor:
Ž. L.

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Urška Žigart Tadej Pogačar | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Medtem ko je Tadej Pogačar v 3. etapi Dirke po Franciji ciljno črto prečkal kot prvi in prvič letos oblekel rumeno majico, je iz tabora njegove partnerice Urške Žigart prišla še ena odlična novica. Ekipa AG Insurance-Soudal je sporočila, da slovenska kolesarka po hudem padcu na dirki po Švici vendarle ne bo potrebovala operacije zlomljene čeljusti, zato bo njeno okrevanje nekoliko lažje.

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Že pred dnevi so za veliko olajšanje med slovenskimi ljubitelji kolesarstva poskrbele ekipne kolegice Urške Žigart. Na družbenih omrežjih so delile fotografije s treninga, na katerem se jim je zgolj dva tedna po hudem padcu znova pridružila tudi 29-letna Slovenka. Ta se sicer na temo rehabilitacije po poškodbi prek lastnih kanalov ni oglasila, a dejstvo, da je tako hitro znova sedla na kolo, vsekakor pomeni pozitiven signal.

Danes je ta signal potrdila tudi ekipa AG Insurance-Soudal.

"Po padcu na dirki po Švici je Urška Žigart, kot smo že sporočili, utrpela zlom čeljusti. Po dodatnih zdravniških pregledih in kontrolnih preiskavah lahko z veseljem potrdimo, da operacija ne bo potrebna. To pomeni, da bo njeno okrevanje potekalo enostavneje. Zato je Urška pod skrbnim nadzorom naše zdravniške ekipe že lahko postopoma znova začela trenirati. Njena vrnitev poteka premišljeno in korak za korakom, ko se pripravlja na uresničitev svojih prihodnjih ciljev. Zelo smo veseli, da je Urška spet na kolesu in da njeno okrevanje poteka po načrtih," so v objavi na Instagramu zapisali pri belgijski ekipi.

Novica, ki je zagotovo razveselila tudi zmagovalca 3. etape Dirke po Franciji Tadeja Pogačarja. Kdaj bi lahko Urško Žigart znova videli na dirkah, za zdaj vseeno še ni znano.  Vračanje po zlomu čeljusti in pretresu možganov tudi brez operativnega posega poteka postopoma in pod budnim zdravniškim nadzorom.

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