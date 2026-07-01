Praznik na Uršlji gori: Ivo Daneu, Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje navdušili rekordno množico

Ko praznični dan zamenjaš za vzpon v hribe, dobi praznovanje povsem drugačen pomen. 25. junija se je vila dolga kolona pohodnikov proti Domu na Uršlji gori. Na vrhu jih je pričakalo vse, zaradi česar je projekt Laško Gremo v hribe že vrsto let ena najbolj priljubljenih pohodniških karavan pri nas: slovenska himna, odlični glasbeni nastopi, hladna osvežitev, nasmejani obrazi in občutek, da je praznik najlepše preživeti v naravi. Rekordna udeležba letošnje sezone je pokazala, da ta zgodba vsako leto poveže več ljudi.

Še enkrat se je pokazalo, da so najlepši dogodki tisti, do katerih ne vodi cesta, ampak planinska pot. Prav zato pri projektu Laško Gremo v hribe ostaja preprosto pravilo: avtomobili ostanejo v dolini, doživetje pa se začne s prvim korakom proti vrhu.

Foto: Ana Kovač

Prvih 200 pohodnikov je na vrhu pričakala osvežitev z Laškim 0,0 %, nato pa se je začel pester praznični program. Zbrane je pozdravil dolgoletni moderator Gregor Janežič, dogajanje pa se je ob dnevu državnosti začelo s slovensko himno v izvedbi Isaaca Palme. Slovenska himna je nad krošnjami mogočne uršljegorske hoste zazvenela še nekoliko bolj slovesno, saj so pohodniki dan državnosti praznovali tam, kjer se Slovenija pokaže v eni najlepših podob – v hribih. Foto: Ana Kovač Sledili so nastopi Vedrih muzikantov, Nike Zorjan in Mirana Rudana, predstavili so se finalisti projekta Laško Glasbeni poligon, obiskovalci pa so lahko pozdravili tudi člane Zlatorogove družine športnikov – smučarske skakalce in skakalke Katro Komar, Majo Kovačič, Žigo Jančarja, Žaka Mogla ter nekdanjega reprezentanta Jerneja Damjana. Poseben trenutek dneva pa je bila podelitev priznanja Laško legenda eni največjih ikon slovenske košarke Ivu Daneuu. Foto: Ana Kovač Obiskovalci so lahko sodelovali v nagradnih igrah, preizkusili brezplačne delavnice temeljnih postopkov oživljanja in uporabe AED, zbirali žige za ambasadorja gibanja Laško Gremo v hribe ter uživali v razgledih, odlični družbi in prazničnem vzdušju, ki je na Uršljo goro privabilo rekordno število pohodnikov letošnje sezone.

Praznik države, glasbe in hribov

Praznično dopoldne na Uršlji gori je povezoval Gregor Janežič, ki že vrsto let skrbi, da se na vsakem vrhu prepletajo dobra volja, glasba in ljubezen do slovenskih gora. Po izvedbi slovenske himne je sledil še poseben glasbeni trenutek. Isaac Palma in Martina Švab sta obiskovalcem predstavila svojo novo skupno pesem, nato pa so se jima pridružili še aktualovci, veseljakovci in številni pohodniki, ki so skupaj zapeli priljubljeno skladbo Sreča na vrvici. Na najbolj priljubljeni koroški gori se je hitro ustvarilo vzdušje, ki je napovedalo še en nepozaben dan v hribih.

Foto: Ana Kovač

Za energijo pod odrom so tudi tokrat skrbeli Dean On The Mike z Aktualovo Galamo, Nina Cestnik Pavlič s Petkovo pumpo ter animatorki Katja in Alja iz plesne skupine Hype. Obiskovalci pa niso uživali le v glasbi, temveč so lahko spremljali tudi nastope finalistov projekta Laško Glasbeni poligon. Ansambel Vrabci, Samanta Kunšt, Dvojčici in Gino Marino so na Uršlji gori lovili svojo priložnost za nastop na enem največjih slovenskih glasbenih festivalov Pivo in cvetje.

Foto: Ana Kovač

Laško legenda: priznanje za enega največjih slovenskih športnikov

Poseben trenutek prazničnega dne je pripadel Ivu Daneuu, eni največjih legend slovenske in jugoslovanske košarke. Olimpijski, svetovni in evropski prvak ter član Fibine Hiše slavnih je na Uršlji gori prejel priznanje Laško legenda, ki ga organizatorji namenjajo posameznikom, ki so s svojim delom, vrednotami in življenjsko potjo pustili neizbrisen pečat.

Foto: Ana Kovač

Ob prejemu priznanja ni skrival zadovoljstva. "Doma imam res številna priznanja, predvsem sin Klemen me rad spominja na vse moje dosežke. Ko se spominjam svoje kariere, je bilo res lepo. Košarko smo igrali z veseljem, uživali smo na treningih in tekmah. Če tega, kar delaš, nimaš rad, ti ne more uspeti," je povedal Daneu in dodal, da je tokratno priznanje še posebej simpatično.

Čeprav ga danes hribi ne spremljajo več tako pogosto kot nekoč, je priznal, da ga je navdušila množica pohodnikov, ki je na praznični dan osvojila Uršljo goro. "Res je lepo videti, koliko ljudi se je danes peš povzpelo na Uršljo goro. Mene so sicer pripeljali z avtomobilom. Zdaj ne zahajam več veliko v hribe, smo pa nekoč pogosto hodili na Ribniško kočo. To so bila nepozabna doživetja," se spominja družinskih pohodov.

Foto: Ana Kovač

Zvesti pohodniki vedo, zakaj se vedno vračajo

Prav obiskovalci so tisti, ki projektu Laško Gremo v hribe dajejo posebno energijo. Na Uršlji gori so se tudi tokrat srečale vse generacije – od družin z otroki in skupin prijateljev do pohodnikov, ki že vrsto let zbirajo žige in ne izpustijo skoraj nobenega dogodka. Med njimi je bil tudi Srečko iz Šentjurja, ki karavano spremlja že štiri leta. V tem času je obiskal vse dogodke, tudi letos pa ostaja zvest svojemu cilju – zbrati vse žige za ambasadorja gibanja Laško Gremo v hribe. "Najbolj me pritegne zabava. Danes pa me je res navdušila tudi sama pot na vrh," je povedal.

Foto: Ana Kovač

Na Uršljo goro je prvič prišla tudi njegova prijateljica Neli. Za dogodek je izvedela na družbenih omrežjih, prepričalo pa jo je vzdušje s fotografij preteklih dogodkov. "Zdaj razumem, zakaj se ljudje tako radi vračajo," je povedala.

Ker je bila letošnja tretja postaja na Koroškem, ni manjkalo niti domačinov. Tadej, eden izmed njih, je povedal, da z družbo na Uršljo goro zahajajo pogosto, tokrat pa je bil razlog za vzpon predvsem zabava. "Vzdušje je fantastično. Zagotovo nismo zadnjič na takem dogodku," je dejal.

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V hribih si pomagajo tudi oskrbniki

Projekt Laško Gremo v hribe že dolgo ni več le srečanje pohodnikov in glasbenikov. Vsako leto povezuje tudi ljudi, ki skrbijo za planinske koče in dobro vedo, koliko dela je potrebnega, da na vrhu vse poteka brezhibno. Lep dokaz tega je prišel prav na Uršlji gori. Pri organizaciji dogodka so namreč pomagali tudi oskrbniki s prve letošnje postaje – Grmade na Mali gori. Med njimi je bil oskrbnik Marko, ki je pojasnil, da gre za lepo tradicijo med hribovskimi ekipami. "Na prvem dogodku Gremo v hribe so nam pomagali z Uršlje gore, danes jim uslugo vračamo."

Foto: Ana Kovač

"Hribovci smo pravi ljudje. Nobeno vreme ni ovira. Na Grmadi smo imeli precej slabše razmere, pa nas je na koncu vseeno prijetno presenetilo, koliko ljudi se je povzpelo na vrh," je povedal o njihovi prvi izkušnji s projektom.

Takšne zgodbe morda ostanejo nekoliko skrite očem obiskovalcev, a prav zaradi njih projekt iz leta v leto ohranja poseben značaj. Na vrhu si namreč ne delijo le razgledov in glasbe, ampak tudi izkušnje, delo in pripravljenost priskočiti na pomoč. Morda prav zato med pohodniki tako pogosto slišimo, da se na dogodke Laško Gremo v hribe ne vračajo le zaradi vrhov, temveč predvsem zaradi ljudi.

Foto: Ana Kovač

Nika Zorjan: Vsak bi moral enkrat to doživeti

Ko je na oder stopila Nika Zorjan, je bilo pod odrom že zbrano veliko pohodnikov, ki so njene uspešnice prepevali od prve do zadnje. Priljubljena pevka je priznala, da sama sicer ne zahaja pogosto v hribe, zato so zanjo dogodki Laško Gremo v hribe vedno nekaj posebnega. "Premalo hodim v hribe. Obožujem pa naravo. Že med vožnjo iz Prekmurja na Koroško sem uživala v čudovitih razgledih," je povedala.

Foto: Ana Kovač

S projektom Laško Gremo v hribe sodeluje že drugo leto, energija na vrhovih pa jo vedno znova navduši. "Lani sem bila na Šmohorju, letos sem na Uršlji gori. Vsakič je še bolje. Samo stopnjuje se ta energija, pozitivnost in to, kako radi imajo ljudje slovensko glasbo," je dejala. Ob koncu je dodala misel, ki jo je potrdilo tudi dogajanje na Uršlji gori: "Vsak bi moral enkrat to poskusiti. Ko enkrat prideš, se vračaš vedno znova."

Nasmejanih obrazov pod odrom ni manjkalo niti med nastopom Mirana Rudana. Čeprav zase pravi, da je bolj morski človek kot hribolazec, se na dogodke Laško Gremo v hribe vedno rad vrača. "Slovenija je res lepa. Tudi sam bi moral večkrat v hribe," je povedal v smehu. Po njegovem mnenju priljubljenost projekta ni naključje. "Slovenci se radi družimo in radi hodimo v hribe. Za dobro družbo smo pripravljeni prepotovati tudi 300 kilometrov. Ko temu dodaš še slovensko glasbo, dobiš kombinacijo, ki vedno uspe," je povedal. Prepričan je bil tudi, da bodo pohodniki z njegovega nastopa odšli dobre volje. In če sklepamo po prepevanju pod odrom, se ni zmotil.

Foto: Ana Kovač

Za odlično glasbeno kuliso prazničnega dne so poskrbeli tudi Vedri muzikantje, ki so prvič nastopili na dogodku Laško Gremo v hribe. "Nekaj najlepšega je, da si po vzponu nagrajen s takšnim razgledom in tako dobrim vzdušjem. Upamo, da se bomo na teh odrih še srečevali," so povedali po nastopu.

Foto: Ana Kovač

Pot proti velikemu odru se začne tudi v hribih

Uršlja gora ni bila prizorišče le uveljavljenih glasbenih imen, ampak tudi mladih izvajalcev, ki si želijo narediti naslednji korak na svoji glasbeni poti. Projekt Laško Glasbeni poligon odpira vrata novim talentom, ki se skozi različne izzive potegujejo za nastop na enem največjih slovenskih glasbenih festivalov Pivo in cvetje.

Na tretjem dogodku letošnje sezone so se predstavili Ansambel Vrabci, Samanta Kunšt, Dvojčici in Gino Marino. Pred številnim občinstvom na Uršlji gori so dokazali, da jim poguma in energije ne manjka, nastop na enem najvišjih odrov v Sloveniji pa je bil zanje odlična priložnost, da se predstavijo pohodnikom z vseh koncev države.

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Projekt Laško Glasbeni poligon bo svoj vrhunec doživel na festivalu Pivo in cvetje v Laškem, kjer bodo najboljši mladi izvajalci stopili na veliki festivalski oder. Če sklepamo po odzivu občinstva na Uršlji gori, bomo o nekaterih izmed njih zagotovo še veliko slišali.

Več kot pohod: dan, poln doživetij

Dogajanje na Uršlji gori se tudi tokrat ni končalo pri glasbi. Obiskovalci so lahko sodelovali v nagradnih igrah partnerjev projekta, spoznali nova vozila Dacia, se potegovali za uporabo enega izmed modelov med koncem tedna ter občudovali posebne pohodne čevlje Laško Gremo v hribe x Alpina. Eden izmed srečnežev je domov odšel z novim parom gojzarjev.

Foto: Ana Kovač

Pozornost je pritegnilo tudi Društvo AED, ki je obiskovalcem pripravilo brezplačne prikaze temeljnih postopkov oživljanja in uporabe avtomatskega zunanjega defibrilatorja. Marsikdo je tako poleg novih planinskih spominov domov odnesel tudi znanje, ki lahko nekoč reši življenje.

Za prijeten oddih po vzponu so skrbeli partnerji projekta, med njimi Energija plus s sončnimi klopmi za polnjenje mobilnih telefonov, Varuh zdravja Vzajemna, Delamaris z zdravo malico ter Slopak, ki je skupaj z organizatorji znova spodbujal odgovorno ločevanje odpadkov in nadaljeval zgodbo projekta Laško Bivak za bele vrhove.

Foto: Ana Kovač