Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Torek,
7. 7. 2026,
18.56

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Tadej Pogačar Tadej Pogačar Dirka po Franciji Tour de France Tour de France

Torek, 7. 7. 2026, 18.56

25 minut

Pogačar dan začel z glavobolom, nato izgubil še rumeno majico, a se ne pritožuje #video

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Tadej Pogačar, Dirka po Franciji 2026, vročina | Foto Reuters

Foto: Reuters

Tadej Pogačar je po četrti etapi Dirke po Franciji rumeno majico prepustil Torsteinu Træenu, a je bil z razpletom dneva zadovoljen. Kot je poudaril, je bil takšen scenarij pričakovan.

"Vedeli smo, da se bo Lidl-Trek odločil za pobeg in da bo to verjetno dan za ubežnike. Opravili so odlično delo, spredaj so imeli tri kolesarje. Mi smo ohranili mirno glavo in prišli do cilja, ne da bi se preveč izmučili. Mislim, da je ekipa, predvsem Nils (Politt), Florian (Vermeersch) in Tim (Wellens), opravila odlično delo. Za nami je dober dan," je dogajanje po etapi povzel Tadej Pogačar.

Dan začel z glavobolom

Priznal je, da se dan zanj ni začel najbolje. "Ko smo startali, me je mučil glavobol in mislil sem si, da bo danes res težek dan. A uspelo se nam je dovolj hladiti, tako da je šlo."

Cilj ekipe UAE Team Emirates-XRG ostaja jasen: rumeno majico želijo dobiti nazaj, vendar se jim pri tem nikamor ne mudi.

"Cilj je seveda, da rumeno majico dobimo nazaj, nikoli pa ne veš, kako dolgo bo to trajalo. Uno-X Mobility je zelo dobra ekipa, tudi razlika je precej velika. Borili se bomo, a mislim, da jo lahko zadržijo še kar precej časa."

Rumeno majico bo jutri nosil Norvežan Torstein Træen. | Foto: Reuters Rumeno majico bo jutri nosil Norvežan Torstein Træen. Foto: Reuters

Manj majic, manj obveznosti

Pogačar, ki je zdaj v skupnem seštevku četrti, skoraj osem minut za vodilnim Torsteinom Traenom, je ob tem poudaril, da mu bo dejstvo, da ni več vodilni na dirki, prineslo tudi nekaj prednosti. Predvsem bo manj obveznosti po etapi. Danes se je tako izognil podelitvi tako za rumeno kot zeleno majico, ki si jo je v četrti etapi prislužil etapni zmagovalec Mads Pedersen.

Torstein Træen/kolaž
Sportal Neverjetna zgodba človeka, ki je nasledil Pogačarja: od raka na modih do rumene majice

"Danes bom prihranil uro in pol zaradi manj obveznosti. Nekateri dnevi so zaradi medijev bolj stresni, drugi manj, odvisno od dneva. Tega ne moreš izmeriti. Za mano je že veliko dni na zmagovalnem odru in veliko dodatnih obveznosti. Danes bo uro in pol manj obveznosti, kar bo zagotovo dobro vplivalo na regeneracijo. Res pa je, da sem tega že vajen. Imam dobro ekipo, ki mi pomaga, da ostanem miren in čim hitreje okrevam, tudi kadar imam dodatne obveznosti zaradi podelitev," je še povedal Pogačar, ki skoraj nikoli ne odkloni izjave po dirki. 

Jutri bo na Dirki po Franciji na sporedu sprinterska etapa, kar pomeni, da bo rumeno majico skoraj zagotovo obdržal Torstein Træen iz ekipe Uno-X, ki ima med svojim osebjem tudi več Slovencev. Enega od njih, Jureta Gašperina, smo gostili tudi v naši rubriki Druga kariera.

Jure Gašperin
Sportal Človek iz ozadja: Slovenec, ki je del mozaika uspehov norveške ekipe

Preberite še:

Paul Seixas
Sportal Bo Visma dobila novega Vingegaarda? V igri je eden največjih talentov svetovnega kolesarstva.
Mads Pedersen
Sportal Peklenski dan na Touru: Pogačar predal rumeno majico, Pedersen osvojil etapo
Cian Uijtdebroeks
Sportal Nova težka noč za Belgijca, ki na Touru dirka z gastroenteritisom in drisko
Tadej Pogačar kazal karton
Sportal Pogačar s piščalko, Hauptman s kartonom: dan v rumenem
Tadej Pogačar Tadej Pogačar Dirka po Franciji Tour de France Tour de France
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.