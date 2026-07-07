Pogačar dan začel z glavobolom, nato izgubil še rumeno majico, a se ne pritožuje #video

Tadej Pogačar je po četrti etapi Dirke po Franciji rumeno majico prepustil Torsteinu Træenu, a je bil z razpletom dneva zadovoljen. Kot je poudaril, je bil takšen scenarij pričakovan.

"Vedeli smo, da se bo Lidl-Trek odločil za pobeg in da bo to verjetno dan za ubežnike. Opravili so odlično delo, spredaj so imeli tri kolesarje. Mi smo ohranili mirno glavo in prišli do cilja, ne da bi se preveč izmučili. Mislim, da je ekipa, predvsem Nils (Politt), Florian (Vermeersch) in Tim (Wellens), opravila odlično delo. Za nami je dober dan," je dogajanje po etapi povzel Tadej Pogačar.

Dan začel z glavobolom

Priznal je, da se dan zanj ni začel najbolje. "Ko smo startali, me je mučil glavobol in mislil sem si, da bo danes res težek dan. A uspelo se nam je dovolj hladiti, tako da je šlo."

Cilj ekipe UAE Team Emirates-XRG ostaja jasen: rumeno majico želijo dobiti nazaj, vendar se jim pri tem nikamor ne mudi.

"Cilj je seveda, da rumeno majico dobimo nazaj, nikoli pa ne veš, kako dolgo bo to trajalo. Uno-X Mobility je zelo dobra ekipa, tudi razlika je precej velika. Borili se bomo, a mislim, da jo lahko zadržijo še kar precej časa."

Rumeno majico bo jutri nosil Norvežan Torstein Træen. Foto: Reuters

Manj majic, manj obveznosti

Pogačar, ki je zdaj v skupnem seštevku četrti, skoraj osem minut za vodilnim Torsteinom Traenom, je ob tem poudaril, da mu bo dejstvo, da ni več vodilni na dirki, prineslo tudi nekaj prednosti. Predvsem bo manj obveznosti po etapi. Danes se je tako izognil podelitvi tako za rumeno kot zeleno majico, ki si jo je v četrti etapi prislužil etapni zmagovalec Mads Pedersen.

"Danes bom prihranil uro in pol zaradi manj obveznosti. Nekateri dnevi so zaradi medijev bolj stresni, drugi manj, odvisno od dneva. Tega ne moreš izmeriti. Za mano je že veliko dni na zmagovalnem odru in veliko dodatnih obveznosti. Danes bo uro in pol manj obveznosti, kar bo zagotovo dobro vplivalo na regeneracijo. Res pa je, da sem tega že vajen. Imam dobro ekipo, ki mi pomaga, da ostanem miren in čim hitreje okrevam, tudi kadar imam dodatne obveznosti zaradi podelitev," je še povedal Pogačar, ki skoraj nikoli ne odkloni izjave po dirki.

Jutri bo na Dirki po Franciji na sporedu sprinterska etapa, kar pomeni, da bo rumeno majico skoraj zagotovo obdržal Torstein Træen iz ekipe Uno-X, ki ima med svojim osebjem tudi več Slovencev. Enega od njih, Jureta Gašperina, smo gostili tudi v naši rubriki Druga kariera.

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