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Avtorji:
M. T., STA

Torek,
7. 7. 2026,
19.13

Osveženo pred

34 minut

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Natisni članek
Nato Janez Janša Janez Janša

Torek, 7. 7. 2026, 19.13

34 minut

Janez Janša ostro nad Golobove: Obljubljali so in lagali, naredili pa niso nič

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11
vrh EU, Janez Janša | "Ogrožena ni zgolj kredibilnost slovenske države v zavezništvu, ampak predvsem naša lastna varnost. Res kdo verjame, da smo pametnejši od vseh ostalih 31 članic? Predvsem pa: zakaj so obljubljali in podpisovali, nato zaveznikom lagali, naredili pa nič," je ob objavi poročila na družbenem omrežju X zapisal premier Janša. | Foto Reuters

"Ogrožena ni zgolj kredibilnost slovenske države v zavezništvu, ampak predvsem naša lastna varnost. Res kdo verjame, da smo pametnejši od vseh ostalih 31 članic? Predvsem pa: zakaj so obljubljali in podpisovali, nato zaveznikom lagali, naredili pa nič," je ob objavi poročila na družbenem omrežju X zapisal premier Janša.

Foto: Reuters

Slovenija bo letos edina članica Nata, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), kažejo danes objavljene ocene zavezništva. Premier Janez Janša, ki se udeležuje vrha Nata v Ankari, je bil ob razkritju teh podatkov kritičen do potez vlade Roberta Goloba, ki je po njegovih besedah ogrozila kredibilnost Slovenije v Natu in s tem tudi varnost naše države.

Edina članica zveze Nato pod dvema odstotkoma BDP

Kot je razvidno iz poročila zavezništva, objavljenega tik pred začetkom vrha v turški prestolnici, bo Slovenija letos za temeljne obrambne potrebe namenila nekaj manj kot 1,2 milijarde evrov oziroma 1,61 odstotka BDP. Tako bo glede na Natove ocene ostala edina članica pod dvema odstotkoma BDP. Lani sta poleg Slovenije manj kot dva odstotka namenili še Albanija in Češka, ki pa naj bi letos zvišali izdatke.

Slovenija bo letos edina članica Nata, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), kažejo danes objavljene ocene zavezništva. | Foto: Shutterstock Slovenija bo letos edina članica Nata, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), kažejo danes objavljene ocene zavezništva. Foto: Shutterstock

V opombi so ob tem zapisali, da gre pri Sloveniji za dejanske številke ob prevzemu položaja nove vlade v začetku junija. Nova slovenska vlada je po navedbah poročila zavezana, da bo izpolnila zaveze z lanskega vrha v Haagu, kjer so se voditelji dogovorili, da bodo do leta 2035 proračunske izdatke za obrambo in varnost zvišali na pet odstotkov BDP. Od tega bodo države 3,5 odstotka namenile za temeljne obrambne potrebe, 1,5 odstotka pa za druge z varnostjo in obrambo povezane naložbe.

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Slovenija bo pripravila "kredibilen nacionalni načrt"

Kot še piše v opombi, bo Slovenija po vrhu v Ankari pripravila kredibilen nacionalni načrt, v skladu s katerim bo letos presegla dva odstotka BDP za temeljne obrambne potrebe, do leta 2035 pa dosegla 3,5 odstotka BDP.

Janša: Res kdo verjame, da smo pametnejši od vseh ostalih 31 članic?

"Ogrožena ni zgolj kredibilnost slovenske države v zavezništvu, ampak predvsem naša lastna varnost. Res kdo verjame, da smo pametnejši od vseh ostalih 31 članic? Predvsem pa: zakaj so obljubljali in podpisovali, nato zaveznikom lagali, naredili pa nič," je ob objavi poročila na družbenem omrežju X zapisal premier Janša.

Izpolnjevanje zavez glede povečanja izdatkov za obrambo z vrha v Haagu je sicer ena od osrednjih tem dvodnevnega vrha v turški prestolnici. Voditelji bodo govorili še o krepitvi proizvodnih zmogljivosti obrambne industrije in nadaljnji podpori Ukrajini.

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