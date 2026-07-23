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Avtorji:
Š. L., STA

Četrtek,
23. 7. 2026,
8.04

Osveženo pred

38 minut

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Natisni članek
Casemiro Inter Miami MLS David Beckham

Četrtek, 23. 7. 2026, 8.04

38 minut

Inter Miami zaradi podpisa Casemira v preiskavi lige MLS

Avtorji:
Š. L., STA

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Casemiro | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ameriška nogometna liga MLS preiskuje klub Inter Miami, katerega lastnik je Anglež David Beckham, zaradi domnevnega nedovoljenega dogovarjanja ob sklenitvi pogodbe s Casemirom. Kmalu po objavi novice o prestopu Brazilca je liga potrdila, da zoper prvake lige MLS poteka preiskava.

Brazilčev prestop na Florido - sprva s pogodbo do leta 2027 in možnostjo podaljšanja do junija 2029 - je bil objavljen v sredo, izvedba pa je pogojena s pridobitvijo vizuma.

Prestop pa še čaka na potrditev lige MLS, ki je sprožila preiskavo podrobnosti posla.

Liga MLS je izdala izjavo, v kateri je zapisala, da proti klubu Inter Miami preiskuje obtožbe o nedovoljenem vplivanju na igralca: "Liga zbira vse ustrezne informacije in se bo do zaključka preiskave vzdržala nadaljnjih komentarjev."

Čeprav sta kluba Inter Miami in LA Galaxy dosegla dogovor glede prednostne pravice za podpis pogodbe s Casemirom, bodo podrobnosti dogovora znane šele po koncu preiskave o nedovoljenem vplivanju na nogometaša.

Liga MLS ima pravilo, v okviru katerega lahko klubi na svoj seznam uvrstijo do pet igralcev in si tako zagotovijo prednostno pravico do podpisa pogodbe z njimi.

Casemiro, 34-letni nekdanji vezist Real Madrida in Manchester Uniteda, je bil na seznamu kluba LA Galaxy. Brazilski reprezentant je po izteku pogodbe z Manchester Unitedom ob koncu prejšnje sezone postal prost igralec.

Ker se je Brazilec odločil za podpis pogodbe z Miamijem, za katerega igra tudi Argentinec Lionel Messi, je Inter s kalifornijskim klubom dosegel dogovor o plačilu odškodnine. Kot so pojasnili v ligi MLS, so pogoji tega dogovora predmet preiskave zaradi morebitnih nepravilnosti.

Casemiro je v času igranja za Real Madrid petkrat osvojil ligo prvakov, z Manchester Unitedom pa je osvojil ligaški pokal in pokal FA.

Nekdanji igralec Sao Paula, ki je za svojo državo zbral 91 nastopov - zadnjega v osmini finala svetovnega prvenstva -, v svoj novi klub prinaša bogate izkušnje.

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