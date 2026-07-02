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Avtor:
STA

Četrtek,
2. 7. 2026,
20.30

Osveženo pred

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Lucas Paqueta Casemiro brazilska nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Četrtek, 2. 7. 2026, 20.30

12 minut

SP 2026

Brazilija brez Paquete na tekmo z Norveško

Avtor:
STA

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SP 2026 Brazilija Lucas Paqueta | Lucas Paqueta | Foto Reuters

Lucas Paqueta

Foto: Reuters

Brazilski vezist Lucas Paqueta bo zaradi poškodbe izpustil nedeljsko tekmo osmine finala svetovnega nogometnega prvenstva proti Norveški v East Rutherfordu.

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Lucas Paqueta, ki je redno v začetni enajsterici skupaj s Casemirom in Brunom Guimaraesom, si je v ponedeljek med težko zmago z 2:1 nad Japonsko v Houstonu poškodoval levo zadnjo stegensko mišico. Zaradi poškodbe je moral v drugem polčasu zgodaj zapustiti igro. Zdaj je na intenzivnem zdravljenju in je edini igralec, na katerega selektor Carlo Ancelotti ne more računati za nedeljsko tekmo proti Norveški, ki se bo začela ob 22. uri.

Vezist Flamenga bi se lahko na turnir vrnil le, če bi se Brazilija uvrstila v finale, ki bo prav tako odigran na stadionu MetLife 19. julija, je dodal vir iz CBF. Paqueto je proti Japonski zamenjal napadalec Endrick, a so Brazilci takrat že zaostajali. Če bo italijanski selektor ostal pri isti taktični formaciji s tremi vezisti, bi lahko bil Danilo Santos na Paquetovem mestu.

Petkratni svetovni prvaki so v četrtek trenirali pod žgočim soncem v vadbenem centru Columbia Park v Morristownu v New Jerseyju, kjer je temperatura dosegla 36 stopinj Celzija. Napadalec Raphinha, ki je bil od druge skupinske tekme proti Haitiju zaradi poškodbe desnega stegna odsoten iz igre, je že začel z lažjo telesno aktivnostjo in bi lahko bil med igralci, ki čakajo na svojo priložnost na klopi.

Poleg Paquete in Raphinhe je prvih petnajst minut treninga, ki je bil odprt za akreditirane novinarje, izpustil tudi 19-letni napadalec Rayan. Ta je v začetno postavo vstopil kot zamenjava za Raphinho in na nedeljski tekmi naj ne bi bil pod vprašajem.

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