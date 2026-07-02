Kaj ti pomaga, če si Messi? Nič!

Na letošnjem svetovnem prvenstvu veljajo v ZDA zelo strogi varnostni ukrepi. Ob prihodu argentinske reprezentance na Florido jih je spoznal tudi Lionel Messi.

Argentinski nogometni superzvezdnik Lionel Messi se je lahko le nemočno smehljal, ko je bil podobno kot soigralci ob prihodu na Florido podvržen temeljitemu varnostnemu pregledu. Vse skupaj so posnele kamere, posnetki pa so hitro zaokrožili po socialnih omrežjih in še enkrat več razkrili, s kako strogimi varnostnimi ukrepi imajo v času SP 2026 na tleh ZDA opravka udeleženci tekmovanja.

Kako je šlo Lionelu Messiju na smeh ...

Messi laughing as the securities checked him at the airport 😂😂pic.twitter.com/K1vpVKOXyP — ArgentineCuler (@FCB_Argentine) July 2, 2026

Ko so nogometaši Argentine s kapetanom Messijem na čelu pripotovali na Florido, kjer jih konec tedna čaka obračun šestnajstine finala proti pozitivnemu presenečenju turnirja Zelenortskim otokom, so jih takoj po pristanku pričakali strogi varnostni ukrepi. Spoštovati so jih morali vsi, tudi osemkratni dobitnik zlate žoge, najboljši strelec SP 2026 in za mnoge najboljši nogometaš vseh časov. Gavči so morali po prihodu v Miami prestati pregled z detektorjem kovin. Varnostnemu osebju so izročili svoje stvari, Messija pa so strogi ukrepi tako "zabavali", da se je ob tem ves čas smejal. Moral je počakati nekaj minut, nato pa se je vrnil po svoje stvari, ki so jih varnostniki pred tem zložili nazaj v njegov kovček.

Argentince je po prihodu čakal podroben varnostni pregled:

Watching Argentina board their flight outside the office is a good reminder: Next time you get annoyed by TSA, just remember, even Messi gets the metal detector 😂 pic.twitter.com/sa6iSYdfX0 — Josh Chavis (@JoshChavis65) July 1, 2026

ZDA so se za tako poostrene varnostne preglede odločile zaradi bojazni pred morebitnimi terorističnimi grožnjami. Zato so vsi potniki, ki prispejo na prizorišča tekem SP 2026, takoj po pristanku deležni varnostnega pregleda. Pri tem ni izjem, pravila morajo spoštovati vsi, tudi veliki Messi, sicer največji zvezdnik lige MLS, kjer nastopa prav za Inter iz Miamija.