Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Četrtek,
2. 7. 2026,
19.00

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Lionel Messi Lionel Messi argentinska nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Miami

Četrtek, 2. 7. 2026, 19.00

1 ura, 15 minut

Podroben pregled argentinske reprezentance ob prihodu v Miami

Kaj ti pomaga, če si Messi? Nič!

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Lionel Messi | Argentinski kapetan Lionel Messi Miami pozna odlično. | Foto Reuters

Argentinski kapetan Lionel Messi Miami pozna odlično.

Foto: Reuters

Na letošnjem svetovnem prvenstvu veljajo v ZDA zelo strogi varnostni ukrepi. Ob prihodu argentinske reprezentance na Florido jih je spoznal tudi Lionel Messi.

SP 2026 navijači Hrvaška
Sportal Hrvati se zbirajo v Torontu, a najprej so na potezi naši severni sosedi

Argentinski nogometni superzvezdnik Lionel Messi se je lahko le nemočno smehljal, ko je bil podobno kot soigralci ob prihodu na Florido podvržen temeljitemu varnostnemu pregledu. Vse skupaj so posnele kamere, posnetki pa so hitro zaokrožili po socialnih omrežjih in še enkrat več razkrili, s kako strogimi varnostnimi ukrepi imajo v času SP 2026 na tleh ZDA opravka udeleženci tekmovanja.

Kako je šlo Lionelu Messiju na smeh ...

Ko so nogometaši Argentine s kapetanom Messijem na čelu pripotovali na Florido, kjer jih konec tedna čaka obračun šestnajstine finala proti pozitivnemu presenečenju turnirja Zelenortskim otokom, so jih takoj po pristanku pričakali strogi varnostni ukrepi. Spoštovati so jih morali vsi, tudi osemkratni dobitnik zlate žoge, najboljši strelec SP 2026 in za mnoge najboljši nogometaš vseh časov. Gavči so morali po prihodu v Miami prestati pregled z detektorjem kovin. Varnostnemu osebju so izročili svoje stvari, Messija pa so strogi ukrepi tako "zabavali", da se je ob tem ves čas smejal. Moral je počakati nekaj minut, nato pa se je vrnil po svoje stvari, ki so jih varnostniki pred tem zložili nazaj v njegov kovček.

Argentince je po prihodu čakal podroben varnostni pregled:

ZDA so se za tako poostrene varnostne preglede odločile zaradi bojazni pred morebitnimi terorističnimi grožnjami. Zato so vsi potniki, ki prispejo na prizorišča tekem SP 2026, takoj po pristanku deležni varnostnega pregleda. Pri tem ni izjem, pravila morajo spoštovati vsi, tudi veliki Messi, sicer največji zvezdnik lige MLS, kjer nastopa prav za Inter iz Miamija.

švicarska nogometna reprezentanca
Sportal Ne samo drage, vstopnice včasih tudi zgolj navidezne
Pape Thiaw
Sportal V svetu odmevajo besede ogorčenega Afričana
Belgija Senegal vsiljivci prekinitev tekme
Sportal Prizor, ki ga ni bilo na televiziji: trije vsiljivci prekinili tekmo Belgije
Bosna in Hercegovina, SP v nogometu
Sportal Spisali zgodovino, zdaj prihaja še milijonska nagrada
Harry Kane
Sportal Na Otoku se sprašujejo o Angliji brez Harryja Kana
SP 2026 Splošna
Sportal Spored tekem in vsi rezultati SP 2026
Sergej Barbarez
Sportal Prizori, ki so ganili nogometni svet
ZDA : BiH, SP 2026
Sportal Konec sanj za BiH, Američani ostali brez glavnega junaka
Lionel Messi Lionel Messi argentinska nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Miami
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.