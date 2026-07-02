Reprezentanca Bosne in Hercegovine je na letošnjem svetovnem prvenstvu navdušila s svojo srčnostjo. Njihova zgodba se je končala v šestnajstini finala, nezanemarljiva pa ni niti finančna injekcija, ki jo bodo dobili.

Bosanska reprezentanca sodi med tiste, ki imajo bolj skromen proračun. Po nekaterih navedbah je v letu 2025 znašal okrog 16 milijonov evrov, zdaj pa bodo z uvrstitvijo na svetovno prvenstvo in nastopom na njem od Fife dobili več, kot je znašal njihov letni proračun v letu 2025.

Pred začetkom svetovnega prvenstva je reprezentanca Bosne in Hercegovine prejela 12,5 milijona ameriških dolarjev (11 milijonov evrov) zgolj za uvrstitev na zaključni turnir. Od tega je bilo 2,5 milijona dolarjev (2,1 milijona evrov) namenjenih za priprave. Zmaji so si z dobrimi predstavami in uvrstitvijo v izločilne boje prislužili še 11 milijonov ameriških dolarjev (9,6 milijona evrov), kolikor pripada vsem reprezentancam, ki tekmovanje končajo v šestnajstini finala.

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Kako bodo razdelili denar?

Skupno je tako nogometna reprezentanca Bosne in Hercegovine za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu prejela 23,5 milijona ameriških dolarjev (20 milijonov evrov), so zapisali na spletni strani klix.ba. FIFA bo denar nakazala na račun Nogometne zveze Bosne in Hercegovine, nato pa bodo sredstva razdeljena med igralce in strokovni štab, del pa bo ostal tudi v blagajni zveze.

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